В Киеве могут запустить речные "маршрутки": как будут курсировать суда и сколько будет стоить проезд

Между Дарницей и Подолом в Киеве могут запустить относительно недорогие речные пассажирские перевозки. Однако разрешение на маршрут должна дать местная администрация.

В Киеве можно на регулярной основе организовать пассажирские перевозки от станции метро "Славутич" на левом берегу до Почтовой площади. Об этой возможности "Новости.LIVE" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Суда для подобных перевозок уже числятся на балансе различных государственных и коммунальных предприятий в разных регионах Украины. Речной транспорт в настоящее время специально "рассредоточен" по разным областям, чтобы он не скапливался в одном месте, пояснил Владимир Крейденко, добавив, что его можно достаточно легко собрать для организации перевозок.

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По его словам, суда должны постоянно курсировать между берегами навстречу друг другу.

"По разным оценкам, поездка может обойтись в 60–80 гривен на человека", — рассказал народный депутат.

Впрочем, как отметил депутат, Верховная Рада не имеет права организовывать пассажирские перевозки, ведь это прерогатива исключительно местных властей.

Ранее Крейденко отмечал, что после окончания войны речные маршрутки можно будет оставить в качестве туристической достопримечательности.

Напомним, Владимир Крейденко считает, что бесплатный проезд в общественном транспорте столицы должен предоставляться исключительно киевлянам, которые добираются на работу или, наоборот, едут с работы домой.