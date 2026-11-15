У Києві можуть запустити річкові "маршрутки": як курсуватимуть судна та скільки коштуватиме проїзд

Між Дарницею і Подолом у Києві можуть запустити порівняно недорогі річкові пасажирські перевезення. Але дати дозвіл на маршрут має місцева адміністрація.

У Києві можна на регулярній основі запровадити перевезення пасажирів від станції метро "Славутич" на лівому березі до Поштової площі. Про таку можливість "Новини.LIVE" розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Судна для подібних перевезень вже є на балансі різних державних і комунальних підприємств у різних регіонах України. Річковий транспорт наразі "розкиданий" по різних областях спеціально, аби він не зосереджувався в одному місці, пояснив Володимир Крейденко, додавши, що його можна досить легко зібрати для організації перевезень.

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За його словами, судна мають постійно ходити між берегами назустріч одне одному.

"За різними оцінками, поїздка може коштувати 60-80 гривень для людини", — розповів нардеп.

Утім, констатував обранець, Верховна Рада не має права організовувати пасажирські перевезення, адже це прерогатива виключно місцевої влади.

Раніше Крейденко наголошував, що після закінчення війни річкові маршрутки можна буде залишити як туристичну принаду.

Нагадаємо, Володимир Крейденко вважає, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті столиці має надаватися виключно киянам, які добираються на роботу або ж навпаки, з їдуть з роботи додому.