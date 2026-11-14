Безкоштовний проїзд у Києві хочуть обмежити: хто і коли зможе їздити без оплати

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті столиці має надаватися виключно киянам, які добираються на роботу або ж навпаки, з роботи додому. Інші категорії мають сплачувати за поїздку, вважає нардеп.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Києва має надаватися не на постійній основі. Таку думку в ефірі Lviv Media висловив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

За його словами, безкоштовний проїзд має діяти лише декілька годин вранці та ввечері лише для киян, які добираються на роботу або з роботи з лівого на правий берег та навпаки.

"Всі інші люди, зокрема туристи, мають сплачувати за проїзд", — зауважив народний обранець.

На його переконання, запровадження платного проїзду після "години пік" компенсує витрати, які будуть закладені в організацію маршрутів та нададуть можливість реалізувати цей проект.

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Безкоштовний проїзд у Києві

Під час селекторної наради 8 листопада президент Володимир Зеленський доручив урядовцям опрацювати можливість зробити безоплатним проїзд у громадському транспорті Києва під час екстрених ситуацій.

Міський голова Києва Віталій Кличко різко відреагував на пропозицію Володимира Зеленського, заявивши що у столиці немає водіїв.

Своєю чергою Крейденко радив запустити човникові рейси, які безкоштовно перевозитимуть пасажирів через мости, а після чого люди пересідатимуть на інші маршрути.

Також Фокус писав, як Київ опинився у транспортній пастці та чому за її вирішення взявся Зеленський.