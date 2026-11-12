Безкоштовний проїзд у години пік: як у Раді пропонують розвантажити мости Києва

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Києва в години пік і окремі човникові автобуси через мости запропонував народний депутат Володимир Крейденко. Ідея стосується ранкових і вечірніх годин, коли кияни їдуть на роботу та повертаються додому.

Їздити громадським транспортом безоплатно кияни могли б із 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00 – таку ідею в ефірі Вечір.LIVE озвучив народний депутат Володимир Крейденко. За його задумом, саме ці години охоплюють дорогу на роботу й повернення додому.

Другу частину пропозиції депутат присвятив мостам. Через них він радить запустити човникові рейси: транспорт забиратиме пасажирів перед мостом, перевозитиме на інший берег, а там люди пересідатимуть на інші маршрути.

"Цей трансфер має бути точно безкоштовний", – наголосив Крейденко.

Раніше повідомлялося, що проблеми з рухом між правим і лівим берегами в Києві фіксують регулярно – зокрема вранці 12 листопада, повідомляє місцевий паблік "Київ інфо". У мережі зʼявилося відео, на якому чоловік пояснює причину заторів: у пробці стоять чотири смуги транспорту, бо частина водіїв не дотримується нової схеми руху та їде навпростець попри заборону.

Видео дня

За словами автора відео, деякі з них розмахують посвідченнями різних служб і намагаються переконати, що саме їм можна рухатися проти загального потоку. У підсумку рух блокується, а окремі міські автобуси простоюють у заторах по годині.

Також повідомлялося, що пропозицію Зеленського зробити громадський транспорт у Києві безкоштовним фахівець із комунікацій Олександр Равчев назвав популізмом. Утім, визнав, що ідея не така вже й погана. Її вже втілили в деяких містах Європи та Латинської Америки, і вона має три загальні переваги та одну суто київську.