Бесплатный проезд в часы пик: как в Раде предлагают разгрузить мосты Киева

Народный депутат Владимир Крейденко предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте Киева в часы пик, а также запустить отдельные автобусы-шаттлы через мосты. Идея касается утренних и вечерних часов, когда киевляне едут на работу и возвращаются домой.

Киевляне могли бы бесплатно пользоваться общественным транспортом с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 — такую идею в эфире "Вечер.LIVE" озвучил народный депутат Владимир Крейденко. По его замыслу, именно эти часы охватывают путь на работу и возвращение домой.

Вторую часть своего предложения депутат посвятил мостам. Он предлагает организовать через них челночные рейсы: транспорт будет забирать пассажиров перед мостом, доставлять их на другой берег, а там люди будут пересаживаться на другие маршруты.

"Этот трансфер должен быть обязательно бесплатным", — подчеркнул Крейденко.

Ранее сообщалось, что проблемы с движением между правым и левым берегами в Киеве фиксируются регулярно — в частности, утром 12 ноября, сообщает местный паблик "Киев инфо". В сети появилось видео, на котором мужчина объясняет причину пробок: в пробке стоят четыре полосы транспорта, потому что часть водителей не соблюдает новую схему движения и едет напролом, несмотря на запрет.

Видео дня

По словам автора видео, некоторые из них размахивают удостоверениями различных служб и пытаются убедить, что именно им разрешено двигаться против общего потока. В результате движение блокируется, а отдельные городские автобусы простаивают в пробках по часу.

Также сообщалось, что предложение Зеленского сделать общественный транспорт в Киеве бесплатным специалист по коммуникациям Александр Равчев назвал популизмом. Впрочем, он признал, что идея не такая уж и плохая. Её уже реализовали в некоторых городах Европы и Латинской Америки, и у неё есть три общих преимущества и одно сугубо киевское.