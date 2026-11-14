Бесплатный проезд в Киеве хотят ограничить: кто и когда сможет ездить безвозмездно

Бесплатный проезд в общественном транспорте столицы должен предоставляться исключительно киевлянам, которые добираются на работу или, наоборот, с работы домой. Остальные категории должны оплачивать поездку, считает народный депутат.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Киева должен предоставляться не на постоянной основе. Такое мнение в эфире Lviv Media высказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

По его словам, бесплатный проезд должен действовать лишь несколько часов утром и вечером только для киевлян, которые добираются на работу или с работы с левого на правый берег и наоборот.

"Все остальные люди, в том числе туристы, должны оплачивать проезд", — отметил народный депутат.

По его мнению, введение платного проезда после "часа пик" компенсирует расходы, которые будут заложены в организацию маршрутов, и позволит реализовать этот проект.

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Бесплатный проезд в Киеве

В ходе селекторного совещания 8 ноября президент Владимир Зеленский поручил членам правительства изучить возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте Киева в чрезвычайных ситуациях.

Мэр Киева Виталий Кличко резко отреагировал на предложение Владимира Зеленского, заявив, что в столице нет водителей.

В свою очередь Крейденко предложил организовать челночные рейсы, которые будут бесплатно перевозить пассажиров через мосты, после чего люди будут пересаживаться на другие маршруты.

Кроме того, Фокус писал о том, как Киев оказался в транспортной ловушке и почему за её решение взялся Зеленский.