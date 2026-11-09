"Водителей нет": Кличко раскритиковал Зеленского за идею "бесплатного" проезда в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко резко отреагировал на предложение президента Владимира Зеленского о бесплатном проезде в Киеве во время чрезвычайных ситуаций. По словам Кличко, автобусы, которые можно запустить на маршруты столицы, есть, а вот водителей — нет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своём Telegram-канале.

"Президент поручил премьеру не только представить программу такого проезда (а значит, и найти на неё деньги?), но и найти резерв автобусов. Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция?", — написал в посте Кличко.

Какая сейчас ситуация с автобусами в Киеве

Как сообщил Кличко, в настоящее время (когда электротранспорт не работает) в столице количество маршрутов увеличили до 129. На этих маршрутах курсируют 418 автобусов, на которых работают 685 водителей. Кроме того, ещё 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики — это 680 маршруток.

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Можно ли ещё увеличить количество автобусов в Киеве

В настоящее время КП "Киевпастранс" может дополнительно увеличить количество автобусов ещё на 25 единиц (технически исправных и готовых выйти на линии), сообщил Кличко. В то же время, по его словам, для этого необходимо привлечь дополнительно не менее 50 водителей категории D. Эти водители, к тому же, должны пройти стажировку на маршрутах, а предприятие, из-за установленного лимита, не может нанять новых водителей.

Кличко добавил, что для полноценной замены метро по количеству перевезенных пассажиров потребуется до 1020 автобусов.

"Но ведь очевидно, что наземный транспорт не может обеспечить регулярность движения метро. Ведь он движется по улично-дорожной сети в транспортном потоке вместе с частными транспортными средствами", — подчеркнул мэр столицы.

Комментируя вопрос о бесплатном проезде, Кличко предложил центральным властям вернуть Киеву субвенцию, задолженную за 11 лет, на бесплатные перевозки льготников. По его словам, её сумма составляет более 8 млрд грн. Кличко сообщил, что ежегодно общественный транспорт столицы за счёт средств городского бюджета перевозит более 1 млн пассажиров, льготы которым "обеспечивает" государство.

Напомним, что Зеленский ранее поручил разработать для Киева резервные схемы транспортного сообщения.