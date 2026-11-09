"Водіїв немає": Кличко розкритикував Зеленського через ідею "безкоштовного" проїзду у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко різко відреагував на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо безоплатного проїзду у Києві під час екстрених ситуацій. За словами Кличка, автобуси, які можна запустити на маршрути столиці — є, а от водіїв — немає.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"Президент доручив премʼєру і програму такого проїзду представити (а значить же, і знайти гроші на неї?), і знайти резерв автобусів. Почну з резерву. Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?", — написав у дописі Кличко.

Яка ситуація з автобусами у Києві зараз

Як повідомив Кличко, наразі (коли електротранспорт не працює) в столиці кількість маршрутів збільшили до 129. На цих маршрутах курсують 418 автобусів, де працюють 685 водіїв. Крім цього, ще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники — це 680 маршруток.

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Чи можна ще збільшити кількість автобусів у Києві

Наразі КП "Київпастранс" може додатково збільшити кількість автобусів ще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії), повідомив Кличко. Водночас за його словами, для цього потрібно залучити додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Ці водії, до того ж, мають пройти стажування на маршрутах, а підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв.

Кличко додав – аби повноцінно замінити роботу метро за кількістю перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів.

"Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами", — наголосив мер столиці.

Коментуючи безкоштовний проїзд, Кличко запропонував центральній владі повернути заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків. За його словами її сума становить понад 8 млрд грн. Кличко повідомив, що щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким "забезпечує" держава.

Нагадаємо, Зеленський раніше доручив розробити для Києва резервні схеми транспортного сполучення.