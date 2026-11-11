Люди на човнах і понтонні мости: нардеп розповів про варіанти переправ між берегами Києва

Як варіант альтернативного сполучення між берегами Києва влада розглядає понтонні мости для проїзду авто, а також — річкові перевезення для переправлення людей.

У Києві планується розгорнути два понтонні мости як альтернативу шістьом мостам Києва. Це буде найшвидшим варіантом, який можна реалізувати. Про це у коментарі УНІАН розповів Володимир Крейденко, нардеп від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

За словами парламентаря, партнери передають Україні різні понтонні мости як технічну допомогу. Вони є різної класифікації.

"Наразі заплановано реалізувати два понтонні мости або збірні мости різної класифікації…Я вважаю, що там має бути мінімум по дві смуги, для того, щоб ми могли хоч якось людей перенаправити на ці мости в разі необхідності", — сказав Крейденко.

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Скільки авто зможуть проїжджати понтонними мостами

За словами Крейденка, наразі за день через шість мостів столиці проходить 600 тисяч машин.

"Поставили задачу 50% забезпечити за допомогою цих двох понтонних мостів, які ми плануємо встановити. Я думаю, малореалістично, що 300 тисяч зможуть проходити по цих двох мостах, але завдання є. Різне може бути навантаження на ці понтонні мости", — зауважив депутат.

Він також додав, що потрібно буде розповідати людям про ліміти навантаження на такі мости — наприклад, що не більш ніж 10-тонна вантажівка може проїжджати по цьому мосту.

Такі мости, каже Крейденко, також можуть бути частково пішохідними, а частково — для легковиків. Також він зауважив, що, зважаючи на побудову цих мостів, потрібно буде створити певну транспортну розв'язку, інтегровану в структуру доріг громадського транспорту міста.

"Кабінет міністрів ухвалив постанову, необхідну для реалізації цього проєкту", — сказав нардеп. Він додав, що підготовчі роботи вже розпочалися, а монтаж, за його оцінкою, має завершитися протягом трьох-чотирьох місяців.

Людей планують перевозити човнами

Також Крейденко згадав і про альтернативні варіанти сполучення між берегами Києва, зокрема річкові перевезення. Він зазначив, що на балансі державного підприємства "Адміністрація річкових портів" є човни, які можуть перевозити людей між берегами столиці.

"Вони можуть перевозити 100 людей, може, 150 — стеля для перевезення. Але це теж альтернатива. Ми навіть можемо залишити її після війни як туристичну принаду, якою можуть користуватися туристи. Причальні стінки у нас є, можна це робити", — сказав він.

Нардеп зазначив, що в цілому такий варіант обговорюється, але інвентаризацію човнів досі не провели.

"Я маю оперативну інформацію, що вони є в наявності, що вони в стані, який можна використовувати. Але треба, щоб дали розпорядження, провели інвентаризацію, подивилися, чи дійсно відповідає те, що на папері, фактичному стану", — зазначив представник Комітету.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Київ може опинитися розділеним на дві частини через пошкодження мостів, якщо не буде належної організації руху та оперативного реагування на російські атаки.

До того ж президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва. Її планують використовувати у разі перебоїв у роботі метро або ускладнення руху мостами через Дніпро.