Люди на лодках и понтонные мосты: нардеп рассказал о вариантах переправ между берегами Киева

Как вариант альтернативного соединение между берегами Киева власти рассматривают понтонные мосты для проезда авто, а также речные перевозки для переправки людей.

В Киеве планируется развернуть два понтонных моста в качестве альтернативы шести мостам Киева. Это будет самый быстрый вариант, который можно реализовать. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Владимир Крейденко, нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре.

По словам парламентария, партнеры передают Украине разные понтонные мосты как техническую помощь. Они есть разной классификации.

"Сейчас запланировано реализовать два понтонных моста или сборных моста разной классификации…Я считаю, что там должно быть минимум по две полосы, для того чтобы мы могли хоть как-то людей перенаправить на эти мосты в случае необходимости", — сказал Крейденко.

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Сколько автомобилей смогут проезжать по понтонным мостам

По словам Крэйденко, за день через шесть мостов столицы проходит 600 тысяч машин.

"Поставили задачу 50% обеспечить с помощью этих двух понтонных мостов, которые мы планируем установить. Я думаю, малореалистично, что 300 тысяч смогут проходить по этим двум мостам, но задача есть. Разная может быть нагрузка на эти понтонные мосты", — отметил депутат.

Он также добавил, что нужно будет рассказывать людям о лимитах нагрузки на такие мосты — например, что не более 10-тонного грузовика может проезжать по этому мосту.

Такие мосты, говорит Крейденко, также могут быть частично пешеходными, а частично для легковушек. Также он отметил, что, учитывая строительство этих мостов, нужно будет создать определенную транспортную развязку, интегрированную в структуру дорог общественного транспорта города.

"Кабинет министров принял постановление, необходимое для реализации этого проекта", — сказал нардеп. Он добавил, что подготовительные работы уже начались, а монтаж, по его оценке, должен завершиться в течение трех-четырех месяцев.

Людей планируют перевозить на лодках

Также Крейденко упомянул и об альтернативных вариантах сообщения между берегами Киева, в частности, речными перевозками. Он отметил, что на балансе государственного предприятия "Администрация речных портов" есть лодки, которые могут перевозить людей между берегами столицы.

"Они могут перевозить 100 человек, может, 150 — потолок для перевозки. Но это тоже альтернатива. Мы даже можем оставить ее после войны как туристическую приманку, которой могут пользоваться туристы. Причальные стенки у нас есть, можно это делать", — сказал он.

Нардеп отметил, что в целом такой вариант обсуждается, но инвентаризацию лодок до сих пор не провели.

"У меня есть оперативная информация, что они есть в наличии, что они в состоянии, которое можно использовать. Но надо, чтобы дали распоряжение, провели инвентаризацию, посмотрели, действительно ли соответствует то, что на бумаге, фактическому состоянию", — отметил представитель Комитета.

Напомним, ранее Фокус писал, что Киев может оказаться разделенным на две части из-за повреждений мостов, если не будет должной организации движения и оперативного реагирования на российские атаки.

К тому же, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру подготовить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева. Ее планируют использовать в случае перебоев в работе метро или усложнения движения по мостам через Днепр.