Света нет уже трое суток: в Днепре люди перекрыли движение на дороге (фото)

В Днепре жители начали перекрывать дороги. Они вышли на акцию протеста из-за длительного отсутствия электричества в домах.

В воскресенье, 15 ноября, жители домов на Набережной Победы в Днепре перекрыли проезжую часть. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители Днепра перекрыли движение Фото: скриншот

Граждане отмечают, что в их домах уже третьи сутки подряд нет света, а также частично отсутствует водоснабжение, поэтому они пытаются таким образом привлечь внимание к этой проблеме.

Ранее компания ДТЭК объясняла причины дефицита электроэнергии в Днепре.

Подчеркивалось, что Россия постоянно, по несколько раз подряд, наносит удары по электростанциям и сетям, по которым электроэнергия поступает в город. Поврежденной энергосистеме не хватает мощности, поэтому, чтобы избежать масштабных аварий, "Укрэнерго" вынуждено вводить экстренные и стабилизационные отключения.

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Кроме того, как отмечали в ДТЭК, потребители, одновременно включая мощные приборы после длительных отключений, перегружают сеть, что приводит к сотням новых аварий ежедневно.

"Мы понимаем, насколько изматывают постоянные отключения, особенно когда свет снова пропадает после восстановления", — уверяют энергетики и просят потребителей включать мощные приборы постепенно.

Объявление ДТЭК Фото: скриншот

В настоящее время компания "ДТЭК Днепровские электросети" сообщает, что в Днепре, Самаре, Каменском и прилегающих районах, а также в Солоном и Царичанке действуют экстренные отключения.

Напомним, днём 15 ноября компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении россиянами энергетических объектов, в результате чего без света осталась часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, Фокус сообщал, что киевляне перекрывали проезжую часть на улице Князя Романа Мстиславича в Днепровском районе столицы из-за длительного отсутствия света.