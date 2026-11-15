Світла немає вже три доби: у Дніпрі люди заблокували рух на дорозі (оновлено)

У Дніпрі громадяни почали перекривати дороги. На акцію вони вийшли через тривалу відсутність електрики у будинках.

У неділю, 15 листопада, мешканці будинків на Набережній Перемоги у Дніпрі перекрили проїжджу частину. Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Дніпряни прекрили рух Фото: скриншот

Громадяни наголошують, що світла в їхніх домівках немає вже третю добу поспіль, також частково відсутнє водопостачання, тому таким чином вони намагаються привернути увагу до проблеми.

Раніше компанія ДТЕК пояснювала причини дефіциту світла у Дніпрі.

Наголошувалося, що Росія постійно, по декілька разів поспіль атакує електростанції та мережі, якими електроенергія надходить до міста. Пошкодженій енергосистемі не вистачає потужності, тому, аби уникнути масштабних аварій, "Укренерго" змушене запроваджувати екстрені та стабілізаційні відключення.

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Також, як зауважували у ДТЕК, споживачі одночасним ввімкненням потужних приладів після тривалих відключень перевантажують мережу, що спричиняє сотні нових аварій щодня.

"Розуміємо, наскільки виснажують постійні відключення, особливо коли світло знову зникає після відновлення", — запевняють енергетики та просять споживачів вмикати потужні прилади поступово.

Оголошення ДТЕК Фото: скриншот

Наразі ДТЕК Дніпровські електромережі повідомляють, що екстрені відключення діють у Дніпрі, Самарі, Кам'янському та районах, а також Солоному та Царичанці.

Позиція ДТЕК щодо ситуації з електропостачанням у Дніпрі

Фахівці перевірили електрообладнання на вул. Набережна Перемоги, 48, 60 та сусідніх будинках, пізніше повідомили у ДТЕК Дніпровські мережі.

Було встановлено, що тривала відсутність світла була пов'язана з перевантаженням мереж, які живлять будинок. Бригада ремонтників, як наголошується, усунула проблему. але в місті продовжують діяти екстрені відключення, які у разі критичної ситуації можуть бути знову застосовані до цих будинків.

"Закликаємо мешканців не перекривати дороги та не перешкоджати роботі аварійних бригад. Це не допоможе повернути світло швидше, а лише ускладнить роботу енергетиків", наголосили у ДТЕК та висловили прохання з розумінням поставитися до ситуації, яка склалася.

Допис дтек Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 15 листопада компанія "Укренерго" повідомляла про пошкодження росіянами енергетичних об'єктів, внаслідок чого без світла залишилася частина споживачів на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Також Фокус писав, що кияни перекривали проїжджу частину на вулиці Князя Романа Мстиславича у Дніпровському районі столиці через затяжну відсутність світла.