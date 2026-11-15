Удар по енергооб'єкту залишив Запоріжжя та Дніпро без світла: що відомо про наслідки

Росіяни вдень атакували Запоріжжя. У місті частковий блекаут.

У неділю, 15 листопада, ЗС РФ атакували об'єкт енергетики у Запорізькій та Дніпропетровській областях, пошкодивши обладнання. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

У регіонах, як наголошується, вимушені аварійні відключення.

Енергетична компаня запевняє, що бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Своєю чергою у "Запоріжжяобленерго" повідомили, що наразі знеструмлена значна кількість споживачів у Запоріжжі та області, але обіцяють повернути світло до кінця доби.

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров наголосив, що відповідні служби вже працюють над відновленням необхідних послуг.

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За його словами, водопостачання та теплопостачання має повернутися до штатного режиму протягом найближчого часу.

Медичні заклади наразі перейшли на резервне живлення, мобільні оператори продовжують працювати, світлофори функціонують завдяки резервному живленню.

Пункти незламності вже готові до роботи й, за потреби, їх відкриють.

Стрибки напруги у будинках мешканців Запоріжжя Фото: Труха

Тим часом місцеві канали повідомляють про стрибки напруги у мережі.

Ситуація на Дніпропетровщині

Через пошкодження магістральних електромереж без світла залишилися частина Дніпра та Кам'янського, а також частина Дніпровського та Кам'янського районів, повідомили у ДТЕК.

Наголошується, що енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло, насамперед — критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що проблеми з роботою терміналів Starshield дозволяють російським військам атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Також Фокус писав, що у ніч проти неділі, 15 листопада, російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками.