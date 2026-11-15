РФ атакувала Україну 132 дронами: у Запоріжжі постраждала дворічна дитина, у Дніпрі — руйнування

Росія запустила по Україні 132 ударні безпілотники, причому більшість реактивних дронів летіла на великій швидкості, а під ударом опинилися одразу кілька регіонів. У Запоріжжі серед шести постраждалих — дворічна дитина.

У ніч проти неділі, 15 листопада, російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Під час нальоту ворог застосував 132 БпЛА різних типів, зокрема 78 реактивних дронів. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів, зокрема Київщина, Чернігівщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Одещина. Про це повідомляли Повітряні сили України в своєму Telegram-каналі.

Так, за даними Повітряних сил ЗСУ, атака дронів розпочалась по Україні близько 18:00 14 листопада. Росія запускала ударні "Шахеди", "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія". Безпілотники заходили з території Брянської, Орловської, Курської областей РФ, з районів Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

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Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 106 ворожих безпілотників. Серед них — 61 реактивний дрон. Загалом влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 20 локаціях.

Які області України опинилися під загрозою

Протягом ночі Повітряні сили неодноразово повідомляли про рух реактивних безпілотників у напрямку населених пунктів центральної, північної та східної України.

Зокрема, на Київщині дрони фіксували поблизу Білої Церкви, Українки, Василькова, Броварів, Борисполя, Вишгорода та Гостомеля. Один із реактивних безпілотників перебував безпосередньо над Києвом — у районі Дарницького масиву та Троєщини.

Також загроза була для Чернігова, Сум, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кропивницького, Миргорода, Лубен та інших населених пунктів. Частина безпілотників змінювала напрямок руху, зокрема перелітала з однієї області до іншої.

Окрему небезпеку становили групи реактивних БпЛА, які рухалися з Чорного моря в напрямку Одещини. Повітряні сили повідомляли про загрозу для Чорноморська, Одеси, Кароліно-Бугаза, Грибівки та інших населених пунктів узбережжя.

Крім того, протягом ночі військові повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. О 02:32 Повітряні сили оголосили відбій цієї загрози. Також фіксували рух ракети з Херсонщини в напрямку Дніпропетровщини та Кривого Рогу.

Наслідки атаки на Запоріжжя

У ніч на 15 листопада російські війська завдали 12 ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них — дворічна дитина. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Серед травмованих — троє жінок віком 40, 78 та 79 років, двоє чоловіків віком 19 і 39 років, а також дворічна дитина. Внаслідок ударів пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку та припарковані поруч автомобілі. На місці одного з влучань виникла пожежа.

"Інші місця влучань та наслідки ворожої атаки встановлюються", — повідомив чиновник.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

На Дніпропетровщині російські війська атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії чотири райони області. Під ударами опинилися Дніпро, Нікопольщина, Павлоградський, Синельниківський та Дніпровський райони. Українські захисники збили вісім ворожих цілей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У самому Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру. У Підгороднянській громаді Дніпровського району російський безпілотник влучив у приватний сектор, унаслідок чого загорівся житловий будинок. За попередніми даними, люди не постраждали.

На Нікопольщині російські війська атакували районний центр і Покровську громаду. Внаслідок ударів пошкоджено супермаркет. У Вербківській громаді Павлоградського району понівечено приватний будинок.

Також під ударом опинилися Миколаївська та Петропавлівська громади Синельниківського району. Там пошкоджено приватний будинок, автомобіль і гараж.

Тим часом на Київщині вранці 15 листопада пролунали вибухи. В області працювали сили протиповітряної оборони. Київська обласна військова адміністрація закликала жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 15 листопада в Нижньокамську дрони могли уразити важливий нафтохімічний завод РФ. Після нічної атаки над промисловою зоною здійнялися вогонь і густий дим, місцеві повідомляли про вибухи та роботу ППО. Аналітики геолокували кадри пожежі на території підприємства "Нижньокамськнафтохім", яке належить корпорації "Сибур".

Також Фокус писав, що в ніч на 15 листопада у Росії масово зупиняли авіасполучення — обмеження на польоти запровадили одразу в 12 аеропортах у різних регіонах країни — від Чорноморського узбережжя до Поволжя. Росавіація пояснила заходи безпекою польотів, однак обмеження збіглися з нічною атакою безпілотників на російські регіони.