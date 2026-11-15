Польоти зупинили одразу в 12 аеропортах Росії: географія авіаційного колапсу

Від Чорного моря до Поволжя — російські аеропорти один за одним опинилися під обмеженнями, через які літаки не могли злітати та приземлятися у звичайному режимі.

У Росії протягом ночі з 14 на 15 листопада запроваджували тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків в аеропортах щонайменше 12 міст. Про відповідні заходи повідомила пресслужба Федерального агентства повітряного транспорту РФ (Росавіації) у своєму офіційному каналі "Говорит Росавиация".

Так, перші повідомлення про обмеження з’явилися 14 листопада о 23:48. Тоді Росавіація оголосила про тимчасове припинення приймання та відправлення повітряних суден в аеропортах Волгограда, Саратова (Гагарин) і Тамбова (Донське). У відомстві пояснили, що заходи запровадили "для забезпечення безпеки польотів".

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Уже о 23:49 обмеження поширили на аеропорт Геленджика. Там їх назвали додатковими, оскільки, згідно з чинним NOTAM, летовище приймає регулярні рейси лише з 08:30 до 20:00.

Допис Росавіації в Telegram-каналі Фото: Скриншот

15 листопада о 00:47 Росавіація повідомила про обмеження в аеропорту Пензи. А о 04:03 аналогічні заходи запровадили ще в семи аеропортах: Бугульми, Казані, Нижньокамська (Бегішево), Самари (Курумоч), Сочі, Ульяновська (Баратаєвка) та Чебоксар.

Частину обмежень почали вночі скасовувати:

о 03:53 Росавіація повідомила про відновлення приймання та відправлення літаків у Пензі та Саратові;

о 05:08 стало відомо про скасування обмежень у Волгограді та Сочі;

о 05:20 відновили роботу аеропорту Самари (Курумоч);

о 05:31 Росавіація оголосила про зняття обмежень в Ульяновську (Баратаєвка).

Таким чином, станом на останнє повідомлення відомства обмеження залишалися чинними в аеропортах Тамбова, Геленджика, Бугульми, Казані, Нижньокамська та Чебоксар. Інформації про час їхнього скасування в наданих повідомленнях немає.

Обмеження польотів в аеропортах Росії 14–15 листопада 2026 року Фото: колаж Фокус

Росавіація не уточнила, що саме стало причиною обмежень. В усіх повідомленнях відомство пояснювало їх необхідністю забезпечити безпеку польотів.

На час дії заходів аеропорти не могли приймати та відправляти повітряні судна у звичайному режимі. Це однозначно вплинуло на розклад рейсів і могло спричинити затримки або скасування авіасполучення.

Водночас у повідомленнях російського авіаційного відомства не уточнюється, що саме стало причиною запровадження обмежень. Зокрема, Росавіація не повідомляла про конкретну загрозу чи інцидент, який спричинив такі заходи.

Також відомство не назвало термінів, протягом яких аеропорти мають працювати з обмеженнями. Інформацію про їх скасування публікують окремими повідомленнями.

Нагадаємо, 13 листопада у США запроваджували загальнонаціональну заборону на виліт літаків після повідомлень про серйозні проблеми зі зв’язком між авіадиспетчерами та екіпажами. Федеральне управління цивільної авіації пояснило рішення міркуваннями безпеки.

Також Фокус писав, що масштабна зупинка авіарейсів у США оголила проблему, про яку попереджали фахівці: система управління повітряним рухом досі залежить від застарілих технологій. Міністр транспорту Шон Даффі заявив, що для її модернізації потрібно 50 мільярдів доларів, і закликав Конгрес терміново виділити кошти. Водночас міністр внутрішньої безпеки пов’язав збій із додаванням нових технологій до старої системи.