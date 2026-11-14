"Потрібно 50 мільярдів доларів": у США назвали причину зупинки авіарейсів

Внутрішні рейси США знову дозволені після багатогодинної зупинки, спричиненої збоєм у телекомунікаційному зв'язку.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що причиною зупинки авіасполучення стали старі технології управління повітряним рухом та перевантажені маршрутизатори. Про це пише CNN.

За словами Даффі, якщо систему не оновити, відбуватиметься ще більше перебоїв у авіасполученнях. Він також закликав Конгрес США виділити більше коштів на вдосконалення обладнання.

"Скільки разів це має повторитися, перш ніж Конгрес виділить кошти на вирішення проблеми? Це надзвичайна ситуація. Мені потрібно 50 мільярдів доларів", — сказав міністр транспорту США.

Своєю чергою міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що причиною масового збою у п'ятницю стало додавання Федеральним авіаційним управлінням США (FAA) нових технологій до своєї старої системи.

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Як зазначають у виданні, минулого тижня FAA авіації оголосило про плани поступово відмовитися від використання дискет, що використовуються для отримання інформації про погоду та іншої важливої інформації в центрах управління повітряним рухом.

Наразі невідомо, чи пов'язана поступова відмова від дискет зі збоєм в управлінням повітряним рухом. Колишній інспектор FAA з питань авіаційних аварій Девід Сусі зазначив у коментарі виданню, що кожен проект, над яким він працював, спирався на спеціальне цифрове програмне забезпечення, однак деяке обладнання, яке використовувалося в 1999 році, було створено трьома десятиліттями раніше.

"Щоразу, коли ви впроваджуєте щось нове, ви створюєте нові вразливості. Тож саме це я хочу сказати: те, що відбувається, ілюструє, що не можна просто почати створювати нові речі", — сказав Сусі.

Нагадаємо, 13 листопада в аеропортах США запровадили загальнонаціональну заборону на виліт літаків.

Фокус також повідомляв, що у жовтні в аеропортах РФ було затримано або скасовано майже 34 тисячі рейсів.