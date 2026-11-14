"Нужно 50 миллиардов долларов": в США назвали причину приостановки авиарейсов

Внутренние рейсы в США вновь разрешены после многочасовой остановки, вызванной сбоем в телекоммуникационной связи.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной приостановки авиасообщения стали устаревшие технологии управления воздушным движением и перегруженные маршрутизаторы. Об этом сообщает CNN.

По словам Даффи, если систему не обновить, в авиасообщении будут возникать ещё больше сбоев. Он также призвал Конгресс США выделить больше средств на модернизацию оборудования.

"Сколько раз это должно повториться, прежде чем Конгресс выделит средства на решение проблемы? Это чрезвычайная ситуация. Мне нужно 50 миллиардов долларов", — сказал министр транспорта США.

В свою очередь министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что причиной массового сбоя в пятницу стало внедрение Федеральным авиационным управлением США (FAA) новых технологий в свою устаревшую систему.

Видео дня

Важно

"Может прийти только один человек": Трамп назвал кандидата на пост генерального директора Nvidia

Как отмечается в издании, на прошлой неделе Федеральное авиационное управление (FAA) объявило о планах постепенно отказаться от использования дискет, которые применяются для получения данных о погоде и другой важной информации в центрах управления воздушным движением.

Пока неизвестно, связана ли постепенная отказ от дискет со сбоем в управлении воздушным движением. Бывший инспектор FAA по авиационным происшествиям Дэвид Суси отметил в комментарии изданию, что каждый проект, над которым он работал, опирался на специальное цифровое программное обеспечение, однако часть оборудования, использовавшегося в 1999 году, была создана тремя десятилетиями ранее.

"Каждый раз, когда вы внедряете что-то новое, вы создаете новые уязвимости. Именно это я и хочу сказать: происходящее показывает, что нельзя просто так начать создавать новые вещи", — сказал Суси.

Напомним, 13 ноября в аэропортах США ввели общенациональный запрет на вылет самолетов.

Фокус также сообщал, что в октябре в аэропортах РФ было задержано или отменено почти 34 тысячи рейсов.