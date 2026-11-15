Полеты приостановили сразу в 12 аэропортах России: география авиационного коллапса

От Чёрного моря до Поволжья — российские аэропорты один за другим оказались под ограничениями, из-за которых самолёты не могли взлетать и приземляться в обычном режиме.

В России в ночь с 14 на 15 ноября в аэропортах как минимум 12 городов были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этих мерах сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) в своём официальном канале "Говорит Росавиация".

Так, первые сообщения об ограничениях появились 14 ноября в 23:48. Тогда Росавиация объявила о временном приостановлении приема и отправления воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское). В ведомстве пояснили, что меры были введены "для обеспечения безопасности полётов".

Уже в 23:49 ограничения были распространены на аэропорт Геленджика. Там их назвали дополнительными, поскольку, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00.

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Сообщение Росавиации в Telegram-канале Фото: Скриншот

15 ноября в 00:47 Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Пензы. А в 04:03 аналогичные меры были введены ещё в семи аэропортах: Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч), Сочи, Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар.

Часть ограничений начали отменять ночью:

в 03:53 Росавиация сообщила о возобновлении приёма и отправки самолётов в Пензе и Саратове;

в 05:08 стало известно об отмене ограничений в Волгограде и Сочи;

в 05:20 возобновил работу аэропорт Самары (Курумоч);

в 05:31 Росавиация объявила о снятии ограничений в Ульяновске (Баратаевка).

Таким образом, по состоянию на последнее сообщение ведомства ограничения оставались в силе в аэропортах Тамбова, Геленджика, Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар. Информации о сроках их отмены в предоставленных сообщениях нет.

Ограничения на полеты в аэропортах России 14–15 ноября 2026 года Фото: коллаж Фокус

Росавиация не уточнила, что именно стало причиной ограничений. Во всех сообщениях ведомство объясняло их необходимостью обеспечения безопасности полётов.

На время действия мер аэропорты не могли принимать и отправлять воздушные суда в обычном режиме. Это, безусловно, повлияло на расписание рейсов и могло привести к задержкам или отмене авиасообщения.

В то же время в сообщениях российского авиационного ведомства не уточняется, что именно стало причиной введения ограничений. В частности, Росавиация не сообщала о конкретной угрозе или инциденте, вызвавшем такие меры.

Кроме того, ведомство не указало сроки, в течение которых аэропорты должны работать с ограничениями. Информация об их отмене публикуется в отдельных сообщениях.

Напомним, 13 ноября в США ввели общенациональный запрет на вылеты самолетов после сообщений о серьезных проблемах со связью между авиадиспетчерами и экипажами. Федеральное управление гражданской авиации обосновало это решение соображениями безопасности.

Кроме того, Фокус писал, что масштабная приостановка авиарейсов в США обнажила проблему, о которой предупреждали специалисты: система управления воздушным движением до сих пор зависит от устаревших технологий. Министр транспорта Шон Даффи заявил, что для её модернизации требуется 50 миллиардов долларов, и призвал Конгресс срочно выделить средства. В то же время министр внутренней безопасности связал сбой с внедрением новых технологий в старую систему.