Россия атаковала Украину 132 дронами: в Запорожье пострадал двухлетний ребенок, в Днепре — разрушения

Россия запустила по Украине 132 ударных беспилотника, причем большинство реактивных дронов летело на большой скорости, а под ударом оказались сразу несколько регионов. В Запорожье среди шести пострадавших — двухлетний ребенок.

В ночь на воскресенье, 15 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Украине с помощью ударных беспилотников. Во время налета противник задействовал 132 БПЛА различных типов, в том числе 78 реактивных дронов. Под ударом оказались сразу несколько регионов, в частности Киевская, Черниговская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Одесская области. Об этом сообщили Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале.

Так, по данным Воздушных сил ВСУ, атака дронов началась на территории Украины около 18:00 14 ноября. Россия запускала ударные "Шахеды", "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия". Беспилотники входили с территории Брянской, Орловской, Курской областей РФ, из районов Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

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Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 106 вражеских беспилотников. Среди них — 61 реактивный дрон. Всего попадания средств воздушного нападения зафиксированы в 20 точках.

Какие области Украины оказались под угрозой

В течение ночи Военно-воздушные силы неоднократно сообщали о движении реактивных беспилотников в направлении населенных пунктов центральной, северной и восточной Украины.

В частности, в Киевской области дроны были замечены вблизи Белой Церкви, Украинки, Василькова, Броваров, Борисполя, Вышгорода и Гостомеля. Один из реактивных беспилотников находился непосредственно над Киевом — в районе Дарницкого массива и Троещины.

Также угроза нависла над Черниговом, Сумами, Харьковом, Запорожьем, Днепром, Кропивницким, Миргородом, Лубенами и другими населёнными пунктами. Часть беспилотников меняла направление движения, в частности перелетела из одной области в другую.

Особую опасность представляли группы реактивных БПЛА, которые двигались из Черного моря в направлении Одесской области. Военно-воздушные силы сообщали об угрозе для Черноморска, Одессы, Каролино-Бугаза, Грибовки и других населенных пунктов побережья.

Кроме того, в течение ночи военные сообщали об угрозе применения баллистического оружия с южного направления. В 02:32 Воздушные силы объявили об отмене этой угрозы. Также фиксировалось движение ракеты из Херсонской области в направлении Днепропетровской области и Кривого Рога.

Последствия атаки на Запорожье

В ночь на 15 ноября российские войска нанесли 12 ударов по Запорожью. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе двухлетний ребенок. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Среди пострадавших — три женщины в возрасте 40, 78 и 79 лет, двое мужчин в возрасте 19 и 39 лет, а также двухлетний ребенок. В результате ударов были повреждены окна многоквартирного жилого дома и припаркованные рядом автомобили. На месте одного из попаданий возник пожар.

"Другие места попаданий и последствия вражеской атаки устанавливаются", — сообщил чиновник.

Последствия нападения на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области российские войска атаковали беспилотниками и обстреляли из артиллерии четыре района области. Под ударами оказались Днепр, Никопольский, Павлоградский, Синельниковский и Днепровский районы. Украинские защитники сбили восемь вражеских целей. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В самом Днепре в результате атаки была повреждена транспортная инфраструктура. В Подгороднянской общине Днепровского района российский беспилотник попал в частный сектор, в результате чего загорелся жилой дом. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Никопольском районе российские войска атаковали районный центр и Покровскую общину. В результате ударов был поврежден супермаркет. В Вербковской общине Павлоградского района был разрушен частный дом.

Также под обстрелом оказались Николаевская и Петропавловская общины Синельниковского района. Там были повреждены частный дом, автомобиль и гараж.

Тем временем утром 15 ноября в Киевской области раздались взрывы. В области действовали силы противовоздушной обороны. Киевская областная военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 15 ноября в Нижнекамске дроны, возможно, нанесли удар по важному нефтехимическому заводу РФ. После ночной атаки над промышленной зоной поднялись пламя и густой дым, местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО. Аналитики определили местоположение кадров пожара на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим", принадлежащего корпорации "Сибур".

Также Фокус сообщал, что в ночь на 15 ноября в России массово приостановили авиасообщение — ограничения на полеты ввели сразу в 12 аэропортах в разных регионах страны — от Черноморского побережья до Поволжья. Росавиация объяснила эти меры соображениями безопасности полётов, однако ограничения совпали с ночной атакой беспилотников на российские регионы.