Удар по энергообъекту оставил Запорожье и Днепр без света: что известно о последствиях

Россияне днём атаковали Запорожье. В городе наблюдается частичное отключение электричества.

В воскресенье, 15 ноября, ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики в Запорожской и Днепропетровской областях, повредив оборудование. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

В регионах, как отмечается, проводятся вынужденные аварийные отключения.

Энергетическая компания заявляет, что бригады энергетиков приступят к ремонтным работам, как только это позволит обстановка с безопасностью.

В свою очередь, в "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что в настоящее время без электричества остаётся значительное количество потребителей в Запорожье и области, но обещают восстановить электроснабжение до конца суток.

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров подчеркнул, что соответствующие службы уже работают над восстановлением необходимых услуг.

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По его словам, водоснабжение и теплоснабжение должны вернуться к штатному режиму в ближайшее время.

Медицинские учреждения в настоящее время перешли на резервное питание, мобильные операторы продолжают работать, светофоры функционируют благодаря резервному питанию.

Пункты устойчивости уже готовы к работе и, при необходимости, их откроют.

Перепады напряжения в домах жителей Запорожья Фото: Труха

Между тем местные телеканалы сообщают о скачках напряжения в сети.

Ситуация в Днепропетровской области

Из-за повреждения магистральных электросетей без света остались часть Днепра и Каменского, а также часть Днепровского и Каменского районов, сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что энергетики стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение, в первую очередь — для критически важной инфраструктуры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что проблемы с работой терминалов Starshield позволяют российским войскам наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Кроме того, Фокус сообщал, что в ночь на воскресенье, 15 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Украине с помощью ударных беспилотников.