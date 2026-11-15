Графики будут действовать круглосуточно: отключения света в Украине 16 ноября
В Украине будут вынужденно вводиться меры по ограничению потребления электроэнергии. В некоторых регионах плановые отключения будут действовать постоянно.
В понедельник, 16 ноября, в некоторых областях круглосуточно для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
Меры по обеспечению энергоснабжения будут применяться в связи с последствиями вражеских атак на энергосистему страны, подчеркнули в "Укрэнерго" и отметили, что энергетики в режиме 24/7 восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.
В компании также отметили, что актуальные графики отключений следует проверять на официальных страницах регионального оператора системы распределения.
Киев
В столице не будет света до 10 часов, сообщают местные тематические каналы, публикующие график на 16 ноября.
Киевская область
В Киевской области у потребителей электроэнергии не будет света от 6,5 до 10,5 часов.
Кировоградская область
16 ноября в регионе будет действовать график почасовых отключений, сообщает "Суспильне".
ГПО используются для снижения нагрузки на сети и поддержания баланса энергосистемы на время восстановления энергообъектов, поврежденных в результате российских обстрелов.
Николаевская область
Графики в Николаевской области будут действовать с 05:30 до 23:59.
Одесская область
Тематические каналы публикуют графики отключений в регионе на 16 ноября.
В разных подгруппах света не будет по-разному.
Полтавская область
В Полтавской области с 00:00 до 06:00 действует ГПО в объеме 2-й очереди, с 06:00 до 16:00 — в объеме 2,5-й очереди, с 16:00 до 22:00 действует ГПО в объему 3-й очереди, а с 22:00 до 23:59 — 2-й очереди, сообщили в "Полтаваоблэнерго".
Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди и длится 0,5 часа, а включение происходит в последние 0,5 часа отключенной очереди.
Сумская область
16 ноября в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго", сообщили в "Сумыоблэнерго".
В течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.
Харьковская область
В Харьковской области, как сообщили в облэнерго, ограничения на потребление электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59.
Хмельницкая область
"Хмельницкоблэнерго" опубликовало графики почасовых отключений.
Компания отметила, что в случае необходимости оператор системы передачи может изменить объем и время ограничений.
Черкасская область
В Черкасской области также будут введены ограничения на потребление, сообщили в облэнерго.
Черновицкая область
"Черновцыоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений, который может меняться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме страны.
Напомним, днем 15 ноября компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении россиянами энергетических объектов, в результате чего без света осталась часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях.
Также сообщалось, что до двадцати часов в сутки без электричества — так в ближайшее время может сложиться ситуация для части Киевской области.