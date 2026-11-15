Графики будут действовать круглосуточно: отключения света в Украине 16 ноября

В Украине будут вынужденно вводиться меры по ограничению потребления электроэнергии. В некоторых регионах плановые отключения будут действовать постоянно.

В понедельник, 16 ноября, в некоторых областях круглосуточно для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Меры по обеспечению энергоснабжения будут применяться в связи с последствиями вражеских атак на энергосистему страны, подчеркнули в "Укрэнерго" и отметили, что энергетики в режиме 24/7 восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

В компании также отметили, что актуальные графики отключений следует проверять на официальных страницах регионального оператора системы распределения.

Видео дня

Киев

В столице не будет света до 10 часов, сообщают местные тематические каналы, публикующие график на 16 ноября.

ГПО Киев Фото: скриншот

Киевская область

В Киевской области у потребителей электроэнергии не будет света от 6,5 до 10,5 часов.

ГПО Киевская область Фото: соцсети

Кировоградская область

16 ноября в регионе будет действовать график почасовых отключений, сообщает "Суспильне".

ГПО Кировоград Фото: скриншот

ГПО используются для снижения нагрузки на сети и поддержания баланса энергосистемы на время восстановления энергообъектов, поврежденных в результате российских обстрелов.

Николаевская область

ГПО Николаев Фото: скриншот

Графики в Николаевской области будут действовать с 05:30 до 23:59.

Одесская область

Тематические каналы публикуют графики отключений в регионе на 16 ноября.

ГПО Одесса Фото: скриншот

В разных подгруппах света не будет по-разному.

Полтавская область

В Полтавской области с 00:00 до 06:00 действует ГПО в объеме 2-й очереди, с 06:00 до 16:00 — в объеме 2,5-й очереди, с 16:00 до 22:00 действует ГПО в объему 3-й очереди, а с 22:00 до 23:59 — 2-й очереди, сообщили в "Полтаваоблэнерго".

ГПО Полтава Фото: скриншот

Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди и длится 0,5 часа, а включение происходит в последние 0,5 часа отключенной очереди.

Сумская область

16 ноября в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго", сообщили в "Сумыоблэнерго".

ГПО Сумы Фото: Суммыоблэнерго

В течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

Харьковская область

В Харьковской области, как сообщили в облэнерго, ограничения на потребление электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59.

Харьков ГПО Фото: скриншот

Хмельницкая область

"Хмельницкоблэнерго" опубликовало графики почасовых отключений.

ГПО Хмельницкий Фото: скриншот

Компания отметила, что в случае необходимости оператор системы передачи может изменить объем и время ограничений.

Черкасская область

Черкассы ГПО Фото: скриншот

В Черкасской области также будут введены ограничения на потребление, сообщили в облэнерго.

Черновицкая область

"Черновцыоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений, который может меняться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме страны.

Черновцы ГПО

Напомним, днем 15 ноября компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении россиянами энергетических объектов, в результате чего без света осталась часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях.

Также сообщалось, что до двадцати часов в сутки без электричества — так в ближайшее время может сложиться ситуация для части Киевской области.