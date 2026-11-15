Графіки діятимуть цілодобово: відключення світла в Україні 16 листопада

В Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. У частині регіонів планові відключення діятимуть увесь час.

У понеділок, 16 листопада, у частині областей цілодобово для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Про це інформують в компанії "Укренерго".

ГПВ застосовуватимуться через наслідки ворожих атак на енергосистему країни, наголосили в "Укренерго" та зазначили, що енергетики у режимі 24/7 відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

У компанії також зауважили, що актуальні графіки відключень треба перевіряти на офіційних сторінках регіонального оператора системи розподілу.

Київ

У столиці світла не буде до 10 годин, інформують місцеві тематичні канали, які публікують ГПВ на 16 листопада.

Видео дня

ГПВ Київ Фото: скриншот

Київська область

На Київщині у споживачів світла не буде від 6,5 до 10,5 годин.

ГПВ Київщина Фото: соцмережі

Кіровоградська область

16 листопада у регіоні за діятиме графік погодинних відключень, інформує "Суспільне".

ГПВ Кіровоград Фото: скриншот

ГПВ використовують для зменшення навантаження на мережі та підтримання балансування енергосистеми, поки триває відновлення ушкоджених російськими обстрілами енергооб'єктів.

Миколаївська область

ГПВ Миколаїв Фото: скриншот

Погодинні графіки на Миколаївщині фактично діятимуть з 05:30 до 23:59.

Одеська область

Тематичні канали публікують графіки відключень на 16 листопада у регіоні.

Одеса ГПВ Фото: скриншот

У різних підгрупах світла не буде по-різному.

Полтавська область

На Полтавщині з 00:00 по 06: 00 застосовується ГПВ в обсязі 2 черги, з 06:00 по 16:00 застосовується ГПВ в обсязі 2.5 черги, з 16:00 по 22:00 застосовується ГПВ в обсязі 3 черги, а з 22:00 по 23:59 застосовується ГПВ в обсязі 2 черги, повідомили в "Полтаваобленерго".

ГПВ Полтава Фото: скриншот

Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год, а увімкнення відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги.

Сумська область

16 листопада на Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго", повідомили в "Сумиобленерго".

ГПВ Суми Фото: Сумиобленерго

Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

Харківська область

На Харківщині, як повідомили в обленерго, ГПВ будуть діяти з 00:00 до 23:59.

Харків ГПВ Фото: скриншот

Хмельницька область

"Хмельницькобленерго" опублікувало графіки погодинних відключень.

ГПВ Хмельницький Фото: скриншот

Компанія зауважила, що за потреби, оператор системи передачі може змінити обсяг та час обмежень.

Черкаська область

Черкаси ГПВ Фото: скриншот

На Черкащині також застосують обмеження споживання, повідомили в обленерго.

Чернівецька область

"Чернівціобленерго" опублікувало графік погодинних відключень, який може змінюватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.

Чернівці ГПВ

Нагадаємо, вдень 15 листопада компанія "Укренерго" повідомляла про пошкодження росіянами енергетичних об'єктів, внаслідок чого без світла залишилася частина споживачів на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Також повідомлялося, що до двадцяти годин на добу без електрики – так найближчим часом може виглядати ситуація для частини Київщини.