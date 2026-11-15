Графіки діятимуть цілодобово: відключення світла в Україні 16 листопада
В Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. У частині регіонів планові відключення діятимуть увесь час.
У понеділок, 16 листопада, у частині областей цілодобово для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Про це інформують в компанії "Укренерго".
ГПВ застосовуватимуться через наслідки ворожих атак на енергосистему країни, наголосили в "Укренерго" та зазначили, що енергетики у режимі 24/7 відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
У компанії також зауважили, що актуальні графіки відключень треба перевіряти на офіційних сторінках регіонального оператора системи розподілу.
Київ
У столиці світла не буде до 10 годин, інформують місцеві тематичні канали, які публікують ГПВ на 16 листопада.
Київська область
На Київщині у споживачів світла не буде від 6,5 до 10,5 годин.
Кіровоградська область
16 листопада у регіоні за діятиме графік погодинних відключень, інформує "Суспільне".
ГПВ використовують для зменшення навантаження на мережі та підтримання балансування енергосистеми, поки триває відновлення ушкоджених російськими обстрілами енергооб'єктів.
Миколаївська область
Погодинні графіки на Миколаївщині фактично діятимуть з 05:30 до 23:59.
Одеська область
Тематичні канали публікують графіки відключень на 16 листопада у регіоні.
У різних підгрупах світла не буде по-різному.
Полтавська область
На Полтавщині з 00:00 по 06: 00 застосовується ГПВ в обсязі 2 черги, з 06:00 по 16:00 застосовується ГПВ в обсязі 2.5 черги, з 16:00 по 22:00 застосовується ГПВ в обсязі 3 черги, а з 22:00 по 23:59 застосовується ГПВ в обсязі 2 черги, повідомили в "Полтаваобленерго".
Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год, а увімкнення відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги.
Сумська область
16 листопада на Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго", повідомили в "Сумиобленерго".
Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.
Харківська область
На Харківщині, як повідомили в обленерго, ГПВ будуть діяти з 00:00 до 23:59.
Хмельницька область
"Хмельницькобленерго" опублікувало графіки погодинних відключень.
Компанія зауважила, що за потреби, оператор системи передачі може змінити обсяг та час обмежень.
Черкаська область
На Черкащині також застосують обмеження споживання, повідомили в обленерго.
Чернівецька область
"Чернівціобленерго" опублікувало графік погодинних відключень, який може змінюватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.
Нагадаємо, вдень 15 листопада компанія "Укренерго" повідомляла про пошкодження росіянами енергетичних об'єктів, внаслідок чого без світла залишилася частина споживачів на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Також повідомлялося, що до двадцяти годин на добу без електрики – так найближчим часом може виглядати ситуація для частини Київщини.