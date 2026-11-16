Нефть может подешеветь из-за образования ее избытка в мире: прогноз аналитиков, — Bloomberg

По прогнозам аналитиков, в 2027 году надбавка к цене, обусловленная рисками перебоев с поставками, будет постепенно снижаться.

В 2027 году на мировом рынке нефти возникнет "значительный профицит", что приведет к снижению цен. Аналитики Goldman Sachs Group Inc прогнозируют, что к концу 2027 года стоимость нефти марки Brent может снизиться до 78 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

По оценкам банка, в 2027 году предложение нефти превысит конечный спрос на 2 млн баррелей в сутки. Этот прогноз уже учитывает возможные перебои с поставками, отметили аналитики.

По их оценкам, фьючерсы на нефть марки Brent в следующем году будут стоить в среднем 88 долларов за баррель, а к концу года подешевеют до 78 долларов. Это произойдет по мере постепенного снижения надбавки к цене, обусловленной рисками перебоев с поставками.

Видео дня

Рынок нефти переходит к профициту

В Международном энергетическом агентстве, расположенном в Париже, на прошлой неделе сообщили, что мировой рынок нефти впервые с начала конфликта между США и Ираном переходит к профициту.

"Наш базовый сценарий предполагает, что поставки с Ближнего Востока вырастут выше среднего уровня 2025 года благодаря дальнейшей адаптации за счёт перекачки нефти с танкера на танкер и расширению трубопроводной сети, тогда как рост предложения в других регионах остановится", — пишут аналитики Goldman.

В понедельник, 16 ноября, цена на нефть марки Brent колебалась около 96 долларов за баррель. В апреле эталонная марка достигла самого высокого в этом году уровня — более 126 долларов за баррель — это стал самый высокий внутридневной показатель с 2022 года. С начала года средняя цена составляет около 91 долл.

Производители увеличивают пропускную способность трубопроводов

Поскольку конфликт затягивается, несколько производителей в регионе заявили о планах увеличить пропускную способность трубопроводов, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива.

"Поскольку производители из Персидского залива инвестируют в трубопроводы, обходящие Ормузский пролив и транспортирующие нефть непосредственно в Оманский залив, Красное или Средиземное море, мы ожидаем, что в течение следующего года пропускная способность трубопроводов увеличится на 3,8 млн баррелей в сутки", — отметили аналитики.

Китай, как крупнейший в мире импортер нефти, вряд ли сможет поддержать цены на сырье. По оценкам аналитиков, длительное сокращение потребления автомобильного топлива приведет к снижению спроса на 400 тысяч баррелей в сутки. "Мы оцениваем, что общий спрос Китая на нефть достигнет пика в 2025 году", — добавили в Goldman Sachs.

Напомним, что, как сообщал Фокус, в субботу, 14 ноября, ряд украинских автозаправочных станций (АЗС) скорректировал цены на топливо. Самые низкие цены на обычный бензин и автогаз в настоящее время предлагают "Укрнафта" и UPG.

Кроме того, мы сообщали, что танкер, который должен был доставить в США российский дизель, развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка. По данным систем отслеживания, ни одна партия российского дизельного топлива до сих пор не дошла до США.