Соглашение США и РФ срывается: танкер с российским дизелем развернулся по дороге

По данным систем отслеживания, ни одна партия российского дизельного горючего до сих пор не досталась США.

Танкер, который должен был доставить в США российский дизель, развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка. Компания-оператор судна сообщила, что танкер "продолжает движение в ожидании дальнейших указаний, поскольку порт разгрузки еще не определен". Как пишет Bloomberg, танкер Agioi Fanendes, перевозящий почти 300 000 баррелей дизельного горючего с ультранизким содержанием серы, начал удаляться от восточного побережья США. С понедельника судно двигается зигзагообразным курсом, фактически оставаясь на месте.

Танкер изменил курс примерно в 400 морских милях от восточного побережья США

Танкер Agioi Fanendes вышел из российского балтийского порта Приморск в конце октября. Сначала судно указало пунктом назначения Нью-Йорк, но впоследствии сменило его "for orders" — ожидает распоряжений. В компании-операторе судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. сообщили, что танкер "продолжает движение в ожидании дальнейших указаний, поскольку порт разгрузки еще не определен". Ранее сообщалось, что еще два танкера с российским дизельным горючим сменили курс.

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В прошлом месяце глава Кремля Владимир Путин заключил соглашение с президентом США Дональдом Трампом о поставках топлива на рынок США и мировом рынке. С тех пор трейдеры следят за перемещением российского дизельного горючего.

В Кремле заявили, что загрузили четыре танкера дизельным горючим для отправки в США. Однако, по данным систем отслеживания, ни одна партия российского дизельного горючего до сих пор не попала в Штаты. Три танкера везли в США 140 тысяч тонн российского дизеля, но американские покупатели не спешат принимать это горючее, а суда уже меняют маршруты – один из них теперь указывает Бразилию вместо США. Это ставит под угрозу соглашение о закупке и импорте горючего из России.

Напомним, Фокус писал, что договоренность о российском дизеле, которую Дональд Трамп объявил в октябре, пока не помогла американским водителям и бизнесу. Цены на горючее не упали, а даже немного выросли.

Кроме этого, ранее Фокус подсчитал "удобство" соглашения Трампа с Путиным. По нашим данным, российского дизеля из отправленного танкера Штатам хватит всего на 2 часа.