Угода США і РФ зривається: танкер із російським дизелем розвернувся дорогою

За даними систем відстеження, жодна партія російського дизельного пального досі не дісталася США.

Танкер, що мав доставити до США російський дизель, розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка. Компанія-оператор судна повідомила, що танкер "продовжує рух в очікуванні подальших вказівок, оскільки порт розвантаження ще не визначено". Як пише Bloomberg, танкер Agioi Fanendes, що перевозить майже 300 000 барелів дизельного пального з ультранизьким вмістом сірки, почав віддалятися від східного узбережжя США. З понеділка судно рухається зигзагоподібним курсом, фактично залишаючись на місці.

Танкер змінив курс приблизно за 400 морських миль від східного узбережжя США

Танкер Agioi Fanendes вийшов з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня. Спочатку судно вказало пунктом призначення Нью-Йорк, але згодом змінило його на "for orders" — очікує розпоряджень. У компанії-операторці судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. повідомили, що танкер "продовжує рух в очікуванні подальших вказівок, оскільки порт розвантаження ще не визначено". Раніше повідомлялось, що ще два танкери із російським дизельним пальним змінили курс.

Видео дня

Минулого місяця очільник Кремля Володимир Путін уклав угоду з президентом США Дональдом Трампом про постачання пального на ринок США та світовий ринок. Відтоді трейдери пильнують переміщення російського дизельного пального.

У Кремлі заявили, що завантажили чотири танкери дизельним пальним для відправлення до США. Проте, за даними систем відстеження, жодна партія російського дизельного пального досі не потрапила до Штатів. Три танкери везли до США 140 тисяч тонн російського дизеля, але американські покупці не поспішають приймати це пальне, а судна вже змінюють маршрути — одне з них тепер вказує Бразилію замість США. Це ставить під загрозу угоду про закупівлю та імпорт пального з Росії.

Нагадаємо, Фокус писав, що домовленість про російський дизель, яку Дональд Трамп оголосив у жовтні, поки не допомогла американським водіям і бізнесу. Ціни на пальне не впали, а навіть трохи зросли.

Крім цього, раніше Фокус підрахував "вигоду" угоди Трампа з Путіним. За нашими даними, російського дизеля з відправленого танкера Штатам вистачить всього на 2 години.