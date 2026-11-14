Цены на бензин резко снизились: сколько теперь стоит топливо на АЗС в Украине
Наиболее низкие цены на обычный бензин и автогаз в настоящее время предлагают "Укрнафта" и UPG.
В субботу, 14 ноября, ряд украинских автозаправочных станций (АЗС) скорректировал цены на топливо. Об этом сообщает РБК Украина.Важно
Наиболее значительное снижение цены зафиксировано на премиальный бензин А-95 Energy в сети "Укрнафта". Он подешевел сразу на 3 гривны за литр, поэтому теперь стоит 86,90 грн за литр.
UPG снизила цену на стандартное дизельное топливо на 34 копейки, установив стоимость на уровне 101,56 грн за литр.
В то же время другие крупные операторы, такие как OKKO, WOG и SOCAR, оставили цены на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем.
Цены на украинских АЗС 14 ноября
OKKO:
- бензин Pulls 100 — 100,90 грн;
- бензин Pulls 95 — 93,90 грн;
- бензин А-95 Евро — 90,90 грн;
- дизельное топливо Pulls — 108,90 грн;
- дизельное топливо "Евро" — 105,90 грн;
- газ — 63,90 грн.
WOG:
- бензин 100 — 100,90 грн;
- бензин 95 (Mustang) — 93,90 грн;
- бензин 95 Евро — 90,90 грн;
- дизельное топливо Mustang — 108,90 грн;
- дизельное топливо Евро-5 — 105,90 грн;
- газ — 63,50 грн;
SOCAR:
- бензин NANO 100 — 102,00 грн;
- Бензин NANO 95 — 94,90 грн;
- Бензин А-95 — 91,90 грн;
- Дизельное топливо NANO Extro — 109,00 грн;
- Дизельное топливо NANO — 106,00 грн;
- газ — 63,90 грн.
"Укрнафта":
- бензин 95 (Energy) — 86,90 грн (-3 грн);
- бензин А-95 — 86,90 грн;
- бензин А-92 — 84,90 грн;
- дизельное топливо (Energy) — 104,90 грн;
- дизельное топливо — 102,90 грн;
- газ — 60,90 грн;
UPG:
- бензин UPG 100 — 97,90 грн;
- Бензин UPG 95 — 89,90 грн;
- Бензин A-95 — 86,90 грн;
- Дизельное топливо upgDIESEL — 104,90 грн;
- дизельное топливо EURO DIESEL — 101,56 грн (-34 коп);
- газ — 60,90 грн.
Напомним, что РФ наращивает производство дизельного топлива после заключения соглашения с Вашингтоном.
Фокус также сообщал, что ни одна партия российского дизельного топлива до сих пор не поступила в США.