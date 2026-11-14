Цены на бензин резко снизились: сколько теперь стоит топливо на АЗС в Украине

Наиболее низкие цены на обычный бензин и автогаз в настоящее время предлагают "Укрнафта" и UPG.

В субботу, 14 ноября, ряд украинских автозаправочных станций (АЗС) скорректировал цены на топливо. Об этом сообщает РБК Украина.

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Наиболее значительное снижение цены зафиксировано на премиальный бензин А-95 Energy в сети "Укрнафта". Он подешевел сразу на 3 гривны за литр, поэтому теперь стоит 86,90 грн за литр.

UPG снизила цену на стандартное дизельное топливо на 34 копейки, установив стоимость на уровне 101,56 грн за литр.

В то же время другие крупные операторы, такие как OKKO, WOG и SOCAR, оставили цены на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем.

Цены на украинских АЗС 14 ноября

OKKO:

бензин Pulls 100 — 100,90 грн;

бензин Pulls 95 — 93,90 грн;

бензин А-95 Евро — 90,90 грн;

дизельное топливо Pulls — 108,90 грн;

дизельное топливо "Евро" — 105,90 грн;

газ — 63,90 грн.

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WOG:

бензин 100 — 100,90 грн;

бензин 95 (Mustang) — 93,90 грн;

бензин 95 Евро — 90,90 грн;

дизельное топливо Mustang — 108,90 грн;

дизельное топливо Евро-5 — 105,90 грн;

газ — 63,50 грн;

SOCAR:

бензин NANO 100 — 102,00 грн;

Бензин NANO 95 — 94,90 грн;

Бензин А-95 — 91,90 грн;

Дизельное топливо NANO Extro — 109,00 грн;

Дизельное топливо NANO — 106,00 грн;

газ — 63,90 грн.

"Укрнафта":

бензин 95 (Energy) — 86,90 грн (-3 грн);

бензин А-95 — 86,90 грн;

бензин А-92 — 84,90 грн;

дизельное топливо (Energy) — 104,90 грн;

дизельное топливо — 102,90 грн;

газ — 60,90 грн;

UPG:

бензин UPG 100 — 97,90 грн;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн;

Бензин A-95 — 86,90 грн;

Дизельное топливо upgDIESEL — 104,90 грн;

дизельное топливо EURO DIESEL — 101,56 грн (-34 коп);

газ — 60,90 грн.

Напомним, что РФ наращивает производство дизельного топлива после заключения соглашения с Вашингтоном.

Фокус также сообщал, что ни одна партия российского дизельного топлива до сих пор не поступила в США.