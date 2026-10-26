Россия увеличила производство дизеля после сделки с США, — Reuters

После того, как 9 октября глава Белого дома Дональд Трамп объявил о дизельной сделке с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, российские НПЗ начали наращивать его производство.

Правительство РФ с 1 октября предоставило нефтеперерабатывающим заводам экспортные квоты после того, как Кремль договорился о поставках с Соединенными Штатами, и теперь НПЗ увеличивают выпуск дизеля, пишет Reuters со ссылкой на два своих отраслевых источника.

Согласно ранее обнародованной Трампом информации, Россия должна немедленно поставить более 300 000 метрических тонн (около 2,25 млн баррелей) дизельного топлива, затем еще 500 000 тонн в ноябре и еще 1 млн тонн следом за этим.

Кроме того, заявлял он, Россия может поставить дополнительно 3 млн тонн — в зависимости от производственных возможностей своих НПЗ.

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Россия факт сделки подтвердила. Более того, Путин во время беседы со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом уверял, что после заключения сделки дизель на мировом рынке якобы подешевел на 5-6%.

После того как в августе в России вступил в силу запрет на экспорт дизельного топлива, нефтяным компаниям пришлось сократить производство, чтобы обеспечить внутренние потребности, при этом ограничивая поставки в страны Центральной Азии в рамках межправительственных соглашений.

По данным отраслевых источников, в первой половине октября объем производства дизельного топлива в России снизился примерно до 160 000 тонн в сутки (в сентябре показатель составлял 175 000 тонн в сутки).

Когда в середине месяца были выделены новые экспортные квоты, производство начало расти, приближаясь к 180 000 тонн в сутки.

Источники отмечают, что в октябре внутреннее потребление обычно снижается примерно до 140 000 тонн в сутки, что объясняется сезонными факторами — завершением уборки зерновых и окончанием летнего сезона активных автомобильных поездок.

Таким образом, для экспорта остается не менее 40 000 тонн в сутки, или более 1 млн тонн в месяц. По словам источников, около 0,2–0,3 млн тонн из этого объема может потребоваться соседним странам.

23 октября в системах отслеживания судов появился танкер под мальтийским флагом, перевозящий 40 000 тонн российского дизельного топлива и направляющийся в Нью-Йорк.

Сегодня, 26 октября, Трамп положительно оценил соглашение с РФ по дизелю, благодаря которому, по его мнению, улучшилась ситуация на мировом рынке. При этом глава Белого дома заверил, что российское дизельное топливо продается не в США, а за рубежом.

Ранее Белый дом начал отменять и другие санкции против РФ. В частности, планируется выдавать специальные разрешения танкерам "теневого флота", перевозящим российскую нефть. По мнению чиновников администрации Трампа, такая мера снизит стоимость перевозки нефти в мире, что повлияет на цены на топливо.

При этом издание The Financial Times выявило тайное сотрудничество между российской компанией "Новатэк" и американской компанией, принадлежащей другу Дональда Трампа и строящей терминал СПГ на Аляске. Журналисты выяснили, что "Новатэк" инвестировала в строительство, несмотря на санкции США против РФ, в надежде на снятие ограничений в отношении собственного заблокированного терминала в Арктике.