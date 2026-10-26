Росія збільшила виробництво дизпалива після угоди зі США, — Reuters

Після того, як 9 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп оголосив про угоду щодо дизельного палива з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, російські нафтопереробні заводи почали збільшувати його виробництво.

Уряд РФ з 1 жовтня надав нафтопереробним заводам експортні квоти після того, як Кремль домовився про постачання зі Сполученими Штатами, і тепер НПЗ збільшують виробництво дизельного палива, пише Reuters з посиланням на два своїх галузевих джерела.

Згідно з інформацією, оприлюдненою раніше Трампом, Росія має негайно поставити понад 300 000 метричних тонн (близько 2,25 млн барелів) дизельного палива, потім ще 500 000 тонн у листопаді та ще 1 млн тонн після цього.

Крім того, за його словами, Росія може поставити додатково 3 млн тонн — залежно від виробничих можливостей своїх НПЗ.

Росія підтвердила факт угоди. Ба більше, Путін під час бесіди зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом запевняв, що після укладення угоди ціна на дизельне паливо на світовому ринку нібито знизилася на 5–6 %.

Видео дня

Після того як у серпні в Росії набула чинності заборона на експорт дизельного палива, нафтовим компаніям довелося скоротити виробництво, щоб забезпечити внутрішні потреби, при цьому обмежуючи постачання до країн Центральної Азії в рамках міжурядових угод.

За даними галузевих джерел, у першій половині жовтня обсяг виробництва дизельного палива в Росії знизився приблизно до 160 000 тонн на добу (у вересні цей показник становив 175 000 тонн на добу).

Коли в середині місяця було виділено нові експортні квоти, обсяги виробництва почали зростати, наближаючись до 180 000 тонн на добу.

Джерела зазначають, що в жовтні внутрішнє споживання зазвичай знижується приблизно до 140 000 тонн на добу, що пояснюється сезонними факторами — завершенням збору зернових та закінченням літнього сезону активних автомобільних поїздок.

Таким чином, на експорт залишається щонайменше 40 000 тонн на добу, або понад 1 млн тонн на місяць. За словами джерел, близько 0,2–0,3 млн тонн із цього обсягу можуть знадобитися сусіднім країнам.

23 жовтня в системах відстеження суден з’явився танкер під мальтійським прапором, який перевозив 40 000 тонн російського дизельного палива і прямував до Нью-Йорка.

Сьогодні, 26 жовтня, Трамп позитивно оцінив угоду з РФ щодо дизельного палива, завдяки якій, на його думку, покращилася ситуація на світовому ринку. При цьому глава Білого дому запевнив, що російське дизельне паливо продається не в США, а за кордоном.

Раніше Білий дім почав скасовувати й інші санкції проти РФ. Зокрема, планується видавати спеціальні дозволи танкерам "тіньового флоту", які перевозять російську нафту. На думку чиновників адміністрації Трампа, такий захід знизить вартість перевезення нафти у світі, що вплине на ціни на паливо.

При цьому видання The Financial Times виявило таємну співпрацю між російською компанією "Новатек" та американською компанією, що належить другові Дональда Трампа і будує термінал СПГ на Алясці. Журналісти з’ясували, що "Новатек" інвестувала в будівництво, незважаючи на санкції США проти РФ, сподіваючись на скасування обмежень щодо власного заблокованого терміналу в Арктиці.