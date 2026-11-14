Ціни на бензин різко знизились: скільки тепер коштує пальне на АЗС в Україні

Найнижчі цін на звичайний бензин та автогаз наразі утримують "Укрнафта" та UPG.

У суботу, 14 листопада, низка українських автозаправних станцій (АЗС) переглянули вартість пального. Про це пише РБК Україна.

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Найбільш суттєве зниження ціни зафіксовано на преміальний бензин А-95 Energy у мережі "Укрнафта". Він подешевшав одразу на 3 гривні за літр, тож тепер коштує 86,90 грн за літр.

UPG зменшила ціну стандартного дизельного пального на 34 копійки, встановивши вартість на рівні 101,56 грн за літр.

Водночас інші великі оператори, такі як OKKO, WOG та SOCAR, залишили ціни немінними порівняно зі вчорашнім днем.

Ціни на українських АЗС 14 листопада

OKKO:

бензин Pulls 100 — 100,90 грн;

бензин Pulls 95 — 93,90 грн;

бензин А-95 Євро — 90,90 грн;

ДП Pulls — 108,90 грн;

ДП Євро — 105,90 грн;

газ — 63,90 грн.

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WOG:

бензин 100 — 100,90 грн;

бензин 95 (Mustang) — 93,90 грн;

бензин 95 Євро — 90,90 грн;

ДП Mustang — 108,90 грн;

ДП Євро-5 — 105,90 грн;

газ — 63,50 грн;

SOCAR:

бензин NANO 100 — 102,00 грн;

Бензин NANO 95 — 94,90 грн;

Бензин А-95 — 91,90 грн;

ДП NANO Extro — 109,00 грн;

ДП NANO — 106,00 грн;

газ — 63,90 грн.

"Укрнафта":

бензин 95 (Energy) — 86,90 грн (-3 грн);

бензин А-95 — 86,90 грн;

бензин А-92 — 84,90 грн;

ДП (Energy) — 104,90 грн;

ДП — 102,90 грн;

газ — 60,90 грн;

UPG:

бензин UPG 100 — 97,90 грн;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн;

Бензин A-95 — 86,90 грн;

ДП upgDIESEL — 104,90 грн;

ДП EURO DIESEL — 101,56 грн (-34 коп);

газ — 60,90 грн.

Нагадаємо, РФ нарощує виробництво дизельного палива після угоди з Вашингтоном.

Фокус також повідомляв, що жодна партія російського дизелю досі не дісталася США.