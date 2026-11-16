Нафта може подешевшати через утворення її надлишку у світі: прогноз аналітиків, — Bloomberg

За прогнозами аналітиків, у 2027 році поступово знижуватиметься надбавка до ціни, зумовленої ризиками перебоїв із постачанням.

У 2027 році на світовому ринку нафти виникне "значний профіцит", що спричинить зниження цін. Аналітики в Goldman Sachs Group Inc прогнозують, що до кінця 2027 року вартість нафти Brent може знизитися до 78 доларів за барель, пише Bloomberg.

У 2027 році, за оцінками банку, пропозиція нафти перевищуватиме кінцевий попит на 2 млн барелів на добу. Цей прогноз вже враховує можливі перебої з постачанням, зазначили аналітики.

За їхніми оцінками, ф'ючерси на нафту марки Brent у наступному році коштуватимуть у середньому 88 доларів за барель, а до кінця року здешевшають до 78 доларів. Це відбудеться в міру поступового зниження надбавки до ціни, зумовленої ризиками перебоїв із постачанням.

Видео дня

Ринок нафти переходить до профіциту

У Міжнародному енергетичному агентстві, що базується в Парижі, минулого тижня повідомили, що світовий ринок нафти вперше від початку конфлікту між США та Іраном переходить до профіциту.

"Наш базовий сценарій передбачає, що постачання з Близького Сходу зросте вище середнього рівня 2025 року завдяки подальшій адаптації за рахунок перекачування нафти з танкера на танкер та розширення трубопровідної мережі, тоді як зростання пропозиції в інших регіонах зупиниться", — пишуть аналітики Goldman.

У понеділок, 16 листопада, ціна нафти марки Brent коливалася близько 96 доларів за барель. У квітні еталонна марка досягла найвищого цього року рівня понад 126 доларів за барель — це стало найвищим внутрішньоденним показником від 2022 року. Від початку року середня ціна становить близько 91 дол.

Виробники збільшують потужність трубопроводів

Оскільки конфлікт затягується, кілька виробників у регіоні заявили про плани збільшити потужність трубопроводів, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

"Оскільки виробники Перської затоки інвестують у трубопроводи, що оминають Ормузьку протоку й транспортують нафту безпосередньо до Оманської затоки, Червоного чи Середземного моря, ми очікуємо, що протягом наступного року пропускна здатність трубопроводів збільшиться на 3,8 млн барелів на добу", — зазначили аналітики.

Китай, як найбільший у світі імпортер нафти, навряд чи зможе підтримати ціни на сировину. За оцінками аналітиків, тривале скорочення споживання автомобільного пального призведе до зменшення попиту на 400 тисяч барелів на добу. "Ми оцінюємо, що загальний попит Китаю на нафту досяг піку у 2025 році", — додали в Goldman Sachs.

Нагадаємо, Фокус писав, що у суботу, 14 листопада, низка українських автозаправних станцій (АЗС) переглянули вартість пального. Найнижчі цін на звичайний бензин та автогаз наразі утримують "Укрнафта" та UPG.

Також ми писали, що танкер, що мав доставити до США російський дизель, розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка. За даними систем відстеження, жодна партія російського дизельного пального досі не дісталася США.