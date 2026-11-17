В результате российского удара компания "Королівський смак" вынуждена полностью остановить производство. В настоящее время нет возможности возобновить работу.

В результате российского удара 16 ноября по предприятию компании "Королівський смак" есть погибший. После удара на предприятии возник пожар, который, несмотря на усилия спасателей, не удалось потушить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по связям с общественностью компании "Королівський смак" Геннадий Тертичный.

"В течение ночи пожар приобрел такие масштабы, что в результате были уничтожены продукция, производственные мощности и производственные помещения. Самая большая трагедия этого события — человеческая утрата. К сожалению, несмотря на все меры безопасности, есть погибший. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении Тертичного.

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Тертичный сообщил, что в связи с масштабными разрушениями и колоссальными убытками компания вынуждена полностью остановить производство. По словам Тертичного, на данный момент восстановить работу невозможно.

Напомним, ранее в комментарии "Суспільному" Геннадий Тертичный рассказал, что постоянные перебои с электроснабжением не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для работников. В настоящее время компания завершает отгрузку готовой продукции и приостанавливает производственные процессы.

Также "Фокус" писал, что российские удары по пищевой промышленности Украины угрожают не только производству, но и экспорту продукции, который приносит стране миллиарды долларов. Крупнейший производитель подсолнечного масла "Кернел" остановил все свои заводы и закупку семян, а в Кировоградской области предприятие "Королівський смак" также приостанавливает производство и сокращает сотрудников.