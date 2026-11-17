Внаслідок російського удару компанія "Королівський смак" змушена повністю зупинити виробництво. Наразі немає можливості відновити роботу.

Внаслідок російського удару 16 листопада по підприємству компанії "Королівський смак" є загиблий. Після удару на підприємстві виникла пожежа, яку, попри зусилля рятувальників, не вдалося приборкати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор із зв'язків з громадськістю компанії "Королівський смак" Геннадій Тертичний.

"Протягом ночі пожежа набула масштабів, унаслідок яких було знищено продукцію, виробничі потужності та приміщення виробництва. Найбільша трагедія цієї події — людська втрата. На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", — йдеться у дописі Тертичного.

Видео дня

Тертичний повідомив, що у зв’язку з масштабними руйнуваннями та колосальними збитками компанія змушена повністю зупинити виробництво. За словами Тертичного, на сьогодні немає можливості відновлення роботи.

Нагадаємо, раніше у коментарі "Суспільному" Геннадій Тертичний розповів, що постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників. Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси.

Також Фокус писав, що російські удари по харчовій промисловості України загрожують не лише виробництву, а й експорту продукції, який приносить країні мільярди доларів. Найбільший виробник соняшникової олії "Кернел" зупинив усі свої заводи та закупівлю насіння, а на Кіровоградщині підприємство "Королівський смак" також припиняє виробництво та скорочує працівників.