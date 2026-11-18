В настоящее время самый дорогой бензин А-95 предлагают сети Socar, Окко и WOG. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо и премиальный дизель зафиксирована в Socar. Самый дорогой автогаз продают в Окко, а самая низкая цена — в "БРСМ-Нафти".

В среду, 18 ноября, украинские автозаправочные станции (АЗС) пересмотрели цены на отдельные виды топлива. За сутки дизельное топливо в сети WOG подешевело на 1 грн за литр, а в "БРСМ-Нафти" — до 98,55 грн за литр. В свою очередь, сеть Socar снизила цены на бензин А-95 и А-95+ на 4 грн. Средняя цена бензина А-95 в представленных сетях составляет около 88,27 грн за литр, дизельного топлива – 102,16 грн за литр, пишет "Главком".

На АЗС обновили цены на топливо

В сети WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 103,90 грн/л, а премиальный дизель ДП+ — на 1 грн/л, до 106,90 грн/л. В Socar бензин А-95 подешевел на 4 грн/л – до 91,90 грн/л, а премиальный А-95+ – также на 4 грн/л, до 94,90 грн/л. В то же время в сетях UPG, "Укрнафта" и Окко цены на все представленные виды топлива остались неизменными.

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В "БРСМ-Нафте" бензин А-95 подорожал на 5 коп./л — до 85,99 грн/л. А вот дизельное топливо подешевело на 1,01 грн/л – до 98,55 грн/л.

Сколько стоит топливо на АЗС 18 ноября

OKKO:

бензин Pulls 100 — 100,90 грн;

бензин Pulls 95 — 93,90 грн;

бензин А-95 Евро — 90,90 грн;

дизельное топливо Pulls — 107,90 грн;

дизельное топливо "Евро" — 104,90 грн;

газ — 64,90 грн.

WOG:

бензин 100 — 100,90 грн;

бензин 95 (Mustang) — 93,90 грн;

бензин 95 Евро — 90,90 грн;

дизельное топливо Mustang — 106,90 грн;

дизельное топливо Евро-5 — 103,90 грн;

газ — 63,50 грн;

SOCAR:

бензин NANO 100 — 102,00 грн;

Бензин NANO 95 — 91,90 грн;

Бензин А-95 — 94,90 грн;

Дизельное топливо NANO Extro — 109,00 грн;

Дизельное топливо NANO — 106,00 грн;

газ — 63,90 грн.

"Укрнафта":

бензин 95 (Energy) — 89,90 грн;

бензин А-95 — 86,90 грн;

бензин А-92 — 84,90 грн;

дизельное топливо (Energy) — 101,90 грн;

дизельное топливо — 99,90 грн;

газ — 61,90 грн;

UPG:

бензин UPG 100 — 97,90 грн;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн;

Бензин A-95 — 86,90 грн;

Дизельное топливо UPG DIESEL — 102,90 грн;

Дизельное топливо EURO DIESEL — 99,90 грн;

газ — 61,90 грн.

Напомним, что Фокус писал, что почти половина проверенных украинских сетей АЗС выдаёт меньше дизельного топлива, чем оплачивают водители. Исследование 17 операторов выявило недолив до 2%, что при нынешних ценах может существенно увеличить расходы на заправку.

Также мы писали, что в 2027 году на мировом рынке нефти возникнет "значительный профицит", что приведет к снижению цен. Аналитики Goldman Sachs Group Inc прогнозируют, что к концу 2027 года стоимость нефти марки Brent может снизиться до 78 долларов за баррель