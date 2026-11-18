Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонують мережі Socar, Окко та WOG. Найвища ціна звичайного дизельного пального та преміального дизеля зафіксована в Socar. Найдорожчий автогаз продають в Окко, а найнижча ціна — зберігається в "БРСМ-Нафті".

У середу, 18 листопада, українські автозаправні станції (АЗС) переглянули ціни на окремі види пального. За добу дизельне пальне у WOG впало в ціні на 1 грн за літр, а в "БРСМ-Нафті" подешевшало до 98,55 грн за літр. Натомість мережа Socar знизила ціни на бензин А-95 та А-95+ на 4 грн. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 88,27 грн за літр, дизельного пального – 102,16 грн за літр, пише "Главком".

АЗС оновили ціни на пальне

У мережі WOG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 103,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 1 грн/л, до 106,90 грн/л. У Socar бензин А-95 подешевшав на 4 грн/л – до 91,90 грн/л, а преміальний А-95+ – також на 4 грн/л, до 94,90 грн/л. Водночас у мережах UPG, "Укрнафта" та Окко ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними.

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У "БРСМ-Нафті" бензин А-95 подорожчав на 5 коп./л – до 85,99 грн/л. А от дизельне пальне подешевшало на 1,01 грн/л – до 98,55 грн/л.

Скільки коштує пальне на АЗС 18 листопада

OKKO:

бензин Pulls 100 — 100,90 грн;

бензин Pulls 95 — 93,90 грн;

бензин А-95 Євро — 90,90 грн;

ДП Pulls — 107,90 грн;

ДП Євро — 104,90 грн;

газ — 64,90 грн.

WOG:

бензин 100 — 100,90 грн;

бензин 95 (Mustang) — 93,90 грн;

бензин 95 Євро — 90,90 грн;

ДП Mustang — 106,90 грн;

ДП Євро-5 — 103,90 грн;

газ — 63,50 грн;

SOCAR:

бензин NANO 100 — 102,00 грн;

Бензин NANO 95 — 91,90 грн;

Бензин А-95 — 94,90 грн;

ДП NANO Extro — 109,00 грн;

ДП NANO — 106,00 грн;

газ — 63,90 грн.

"Укрнафта":

бензин 95 (Energy) — 89,90 грн;

бензин А-95 — 86,90 грн;

бензин А-92 — 84,90 грн;

ДП (Energy) — 101,90 грн;

ДП — 99,90 грн;

газ — 61,90 грн;

UPG:

бензин UPG 100 — 97,90 грн;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн;

Бензин A-95 — 86,90 грн;

ДП upg DIESEL — 102,90 грн;

ДП EURO DIESEL — 99,90 грн;

газ — 61,90 грн.

Нагадаємо, Фокус писав, що майже половина перевірених українських мереж АЗС відпускає менше дизельного пального, ніж оплачують водії. Дослідження 17 операторів виявило недолив до 2%, що за нинішніх цін може суттєво збільшувати витрати на заправку.

Також ми писали, що у 2027 році на світовому ринку нафти виникне "значний профіцит", що спричинить зниження цін. Аналітики в Goldman Sachs Group Inc прогнозують, що до кінця 2027 року вартість нафти Brent може знизитися до 78 доларів за барель