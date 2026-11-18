С нового года пользователи цифровой платформы OLX будут обязаны пройти идентификацию через портал "Дия". Это нововведение касается не всех пользователей, а только тех, кто подключит сервис "OLX Доставка". Аналогичные требования действуют и на других платформах.

Новые правила использования платформ электронной коммерции для купли-продажи товаров, а также для оказания услуг, вступят в силу с 1 января 2027 года, сообщили на портале "Минфин". Нововведения коснутся специального сервиса доставки платформы OLX и автоматического налогообложения, если доход от электронной коммерции превысит определенную сумму за год. При этом налог будут начислять автоматически, говорится в материале.

СМИ уточнило, что изменения в работе платформы связаны с поправками в Налоговый кодекс. Отметим, речь идет о законе № 4903-IX от 9 июня 2026 года, который вводит, среди прочего, европейские требования об обмене информацией с налоговыми органами и о правилах налогообложения. В материале приведен комментарий главы финансового комитета ВР Данила Гетманцева, который заявил, что более 95% продавцов продолжат работать в пределах необлагаемого лимита.

Видео дня

"Закон о налогообложении маркетплейсов снижает налоговую ставку и стимулирует переход к официальной занятости", — заверил народный депутат в июне после принятия соответствующего закона.

Новые правила для цифровых платформ — изменения с 1 января 2026 года

Верификация через приложение "Дия"

На портале "Минфин" не уточнили, как и на каких условиях будет проходить верификация на других платформах электронной коммерции: есть пояснения по OLX. Платформа пояснила, что пользователи, желающие оформить "OLX Доставку", с 1 января должны пройти верификацию через государственное приложение "Дия". Такие изменения ввели для того, чтобы передавать налоговой службе информацию о доходах от продажи и от других операций на портале. Речь идет только о пользователях этого сервиса, а не о рядовых людях, которые просто регистрируются и что-то продают/покупают/оказывают услуги, но без сервиса безопасной доставки.

"OLX Доставка" — встроенный сервис, которым могут воспользоваться покупатели при оформлении заказа. При покупке деньги резервируются на счете и списываются в пользу продавца только в том случае, если покупатель получил товар и подтвердил, что с ним все в порядке.

Налогообложение доходов от электронной коммерции

Пользователи платформы, доход которых за год превысит 2000 евро (около 100 тыс. грн по курсу НБУ на сегодня), должны уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 10%. При этом военный сбор взиматься не будет. Кроме того, людям не нужно будет заполнять отдельную декларацию для уплаты налога: всё будет оформлено автоматически.

СМИ напомнило, что до введения этих нововведений граждане уплачивали НДФЛ в размере 5% от дохода от продажи личного имущества, а также "плюс" военный сбор. В свою очередь, с 1 января начнет действовать специальный режим налогообложения доходов, получаемых через цифровые платформы.

Также отмечается, что 2000 евро — это совокупный доход на всех электронных платформах Украины, которые будут передавать соответствующие данные в налоговую службу. Налоговая служба будет располагать карточкой продавца, и когда совокупный доход достигнет указанной суммы, гражданин получит уведомление о необходимости уплаты налога. На это будет отведено 60 дней.

Изменения для предпринимателей и рядовых граждан

В материале уточнили, что для предпринимателей условия налогообложения не изменились. Данные о продажах ФЛП будут собираться в специальные отчеты и направляться в налоговую. Также отмечается, что цифровая платформа обязана собирать данные о продажах и направлять их в ГНС, но может не включать продавцов, совершивших менее 30 продаж и получивших менее 2000 евро.

"Налоговые обязательства будут возникать не в связи с самим фактом использования OLX Доставки, а в зависимости от дохода, полученного за год, и установленного законом лимита", — написали на портале "Минфин".

Отметим, что Фокус писал о законе, который ввёл новые правила для OLX и также затронул доходы некоторых категорий украинцев. Депутат Верховной Рады Надежда Южанина пояснила, что водители и курьеры будут обязаны уплачивать налог в размере 15%.

Напоминаем, что 12 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который может превратить продажу автомобилей в "налоговую ловушку".