З нового року користувачі цифрової платформи OLX будуть зобов'язані пройти ідентифікацію через портал "Дія". Новація стосується не усіх користувачів, а лише тих, хто підключить сервіс "OLX Доставка". Схожі вимоги — на інших платформах.

Нові правила використання платформ електронної комерції з купівлі та продажу речей, і також з надання послуг, запрацюють з 1 січня 2027 року, розповіли на порталі "Мінфін". Новації зачеплять особливий сервіс доставки платформи OLX та автоматичне оподаткування, якщо дохід від електронної комерції перевищить певну суму за рік. При цьому податок нарахують автоматично, ідеться у матеріалі.

Медіа уточнило, що зміна роботи платформи пов'язані зі змінами Податкового кодексу. Зауважмо, ідеться про закон №4903-IX від 9 червня 2026 року, який запроваджує, серед іншого, європейські вимоги про обмін інформацією з податковими органами та про правила оподаткування. У матеріалі навели коментар глави фінансового комітету ВР Данила Гетманцева, який заявив, що понад 95% продавців продовжать працювати у межах неоподатковуваного ліміту.

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"Закон про оподаткування маркетплейсів знижує податкову ставку та стимулює перехід до офіційної зайнятості", — запевнив нардеп у червні після прийняття відповідного закону.

Нові правила цифрових платформ — зміни з 1 січня 2026 року

Верифікація через "Дія"

На порталі "Мінфін" не уточнили, як та за яких умов буде відбуватись верифікація на інших платформах електронної комерції: є пояснення для OLX. Платформа пояснила, що користувачі, які хочуть оформити "OLX Доставку", з 1 січня мають пройти верифікацію через державний застосунок "Дія". Такі зміни запровадили для того, щоб передавати податковій інформацію про доходи від продажу та від інших операцій на порталі. Ідеться лише про користувачів цього сервісу, а не про пересічних людей, які просто реєструються і щось продають/купують/надають послуги, але без сервісу безпечної доставки.

"OLX Доставка" — вбудований сервіс, яким можуть скористатись покупці, роблячи замовлення. Під час покупки гроші резервуються на рахунку і списуються на користь продавця лише у випадку, коли покупець отримав товар та підтвердив, що з ним все гаразд.

Оподаткування доходів від електронної комерції

Користувачі платформи, які отримають дохід понад 2000 євро (близько 100 тис. грн за курсом НБУ на сьогодні) за рік, повинні сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 10%. При цьому не стягуватимуть військовий збір. Крім того, людям не буде потрібно заповнювати окрему декларацію для сплати податку: все оформлять автоматично.

Медіа нагадало, що до новацій громадяни сплачували ПДФО 5% від доходу від продажу особистого майна та ще "плюс" військовий збір. Натомість з 1 січня почне діяти спеціальний режим оподаткування доходів через цифрові платформи.

Також наголошується, що 2000 євро — це сукупний дохід на усіх електронних майданчиках Україні, які усі будуть передавати відповідні дані у податкову службу. Податкова матиме картку продавця і, коли сумарний дохід дійде до вказаної суми, то громадянин отримає повідомлення про необхідність сплатити податок. На це виділятимуть 60 днів.

Зміни для підприємців та пересічних громадян

У матеріалі уточнили, що для підприємців умови оподаткування не змінились. Дані про продажі ФОП будуть збиратись у спеціальні звіти та надходити у податкову. Також зауважується, що цифрова платформа зобов'язана збирати дані про продажі та надсилати їх у ДПС, але можуть не включити продавців, які зробили менш як 30 продажів та отримали менш як 2000 євро.

"Податкові зобов'язання виникатимуть не через сам факт користування OLX Доставкою, а залежно від отриманого за рік доходу та встановленого законом ліміту", — написали на порталі "Мінфін".

Зазначимо, Фокус писав про закон, який запровадив нові правила OLX і також зачепив доходи деяких категорій українців. Нардепка Надія Южаніна пояснила, що водії та кур'єри будуть зобов'язані сплатити податок 15%.

Нагадуємо, 12 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який може продаж авто перетворити у "податкову пастку".