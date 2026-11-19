Услуга єЯсла в приложении "Дія": как оформить онлайн пособие в размере 8 тысяч гривен на ребенка
Оформить єЯсла онлайн теперь можно на портале "Дія" — больше не нужно ходить в учреждения и стоять в очередях. Пособие на ребенка для работающих родителей составляет 8 тысяч гривен ежемесячно, а на ребенка с инвалидностью — 12 тысяч.
Подать заявление на место єЯсла в "Дії" теперь можно прямо из дома: услуга появилась на портале, поэтому поездки в учреждения и очереди отменяются. Об этом сообщается на сайте портала.
Что такое єЯсла и сколько там платят
Это ежемесячная денежная помощь родителям, которые возвращаются на полную ставку, пока ребенку не исполнилось три года. Размер выплаты составляет 8 000 гривен, а на ребенка с инвалидностью — 12 000.
Средства можно потратить на оплату услуг по уходу за ребенком, детскую одежду и обувь, медицинские и образовательные услуги и не только.
Подать заявление можно, если ребенку от 1 до 3 лет, а вы официально работаете по найму на полную ставку. Также понадобится паспорт гражданина Украины или загранпаспорт вместе с РНОКПП и зарегистрированным местом жительства — или фактическим, если вы являетесь внутренне перемещенным лицом.
Кроме того, потребуется специальный счет "Забота о ребенке" на карте "Дія" — именно на него будет поступать выплата от єЯсла через "Дию".
Как оформить ясли онлайн
- войдите на портал "Дія" и выберите услугу "Помощь работающим родителям (єЯсла)";
- выберите ребенка, на которого подаете заявление;
- дождитесь ответа от Единой информационной системы соцсферы (ЕИССС);
- выберите специальный счет "Забота о ребенке";
- проверьте сформированное заявление и подпишите его с помощью "Дія.Підписом" или файловой электронной подписи (КЕП).
Документы следует подать в течение шести месяцев со дня возникновения у вас права на пособие. В этом случае выплата будет начислена за весь период.
Может ли отец оформить выплату?
Онлайн-заявление подает только мать. Если за ребенком ухаживает отец или законный представитель, придется обращаться в ЦНАП или сервисный центр Пенсионного фонда Украины — помощь єЯсла через приложение "Дія" в таком случае недоступна.
Ранее сообщалось, что получить 50 тысяч гривен в виде единовременной выплаты при рождении ребенка могут граждане Украины, ставшие родителями за рубежом.
Также сообщалось, что в Верховной Раде предлагают существенно увеличить пособие при рождении ребенка в связи с демографическим кризисом. В настоящее время в Украине на одного новорожденного приходится 3,5 умерших, а с января по июнь родилось 73 292 ребенка — на 16% меньше, чем годом ранее, и фактически вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года.