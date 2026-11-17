В Верховной Раде предлагают существенно увеличить помощь при рождении ребенка, чтобы хоть как-то справиться с демографическим кризисом. Сейчас в Украине на одного новорожденного приходятся 3,5 умерших.

С января по июнь в Украине родились 73 292 детей, что на на 16% меньше, чем годом ранее, и фактически в два раза меньше, чем в первом полугодии 2021 года, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Минюст Украины.

Что касается смертности, что за полгода 2026-го в стране умерли 259 853 человека. Таким образом на одного родившегося приходятся 3,5 умерших украинцев.

Также статистика констатирует снижение суммарного коэффициента рождаемости. Несмотря на то что для воспроизведения поколений на каждую женщину должны приходится 2,1-2,2 ребенка, коэффициент составляет менее одного ребенка.

Одна из причин, почему украинцы не спешат рожать

Несмотря на то, что государство пытается материально поощрять рождение детей, украинцы не спешат пополнять свои семьи, поскольку ни единовременная выплата в 50 тысяч гривен при рождении ребенка, ни ежемесячные выплаты не покрывают и малой доли потребностей для воспитания нового гражданина.

Видео дня

Чтобы мотивировать молодых людей рожать детей, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16229, предусматривающий выплаты до 1,2 млн гривен за рождение ребенка и дополнительный миллион для семей военнослужащих.

По мнению инициаторов законопроекта, финансовые трудности являются одной из ключевых преград для рождения ребенка у большинства украинских семей. Например, выплата в 41 280 гривен оставалась неизменной с 2014 по 2025 год.

Кроме того, в законе не предусмотрена отдельная поддержка рождаемости в семьях военнослужащих, где из-за длительного отсутствия одного из родителей уход за ребенком возлагается на другого или родственников.

Из-за рисков, разлуки и неопределенности такие семьи часто откладывают рождение детей. Кроме того, в особой поддержке нуждаются дети погибших, пропавших без вести и пленных военных.

Что предлагает законопроект №16229

Документ, инициаторами которого выступили Юлия Тимошенко, Валерий Дубиль, Валентин Наливайченко, Михаил Соколов и Григорий Немиря, предлагает существенно увеличить помощь и установить разные размеры в зависимости от очередности рождения.

Первый ребенок – 300 000 грн;

Второй ребенок – 600 000 грн;

Третий и каждый последующий ребенок – 1 200 000 грн.

В то же время, всю сумму сразу выплачивать не планируют. При рождении каждого ребенка семья будет получать 150 тысяч гривен, а остальные — ежемесячные платежи.

за первого ребенка – по 6 250 гривен в течение 24 месяцев;

за второго – по 12 500 гривен в течение 36 месяцев;

за третьего и каждую следующую – по 17 500 гривен в течение 60 месяцев.

Также предлагается ежегодно индексировать размеры пособий в соответствии с индексом потребительских цен, чтобы выплаты не обесценивались из-за инфляции.

Дополнительные выплаты для семей военнослужащих

Отдельную поддержку законопроект предусматривает для семей военных, в том числе участников боевых действий.

За рождение ребенка таким семьям предлагают выплачивать дополнительный миллион гривен сверх основной помощи. Из этой суммы 280 тысяч гривен будут выплачиваться единовременно, а остальные 720 тысяч — по 20 тысяч гривен ежемесячно в течение трех лет.

Таким образом общий размер пособия для семьи военнослужащего в зависимости от очередности рождения ребенка может составлять:

за первого ребенка — 1,3 млн гривен;

за второго — 1,6 млн гривен;

за третьего и следующего — 2,2 млн гривен.

Законопроект также предлагает семьям военных хотят уделить больше времени для обращения за помощью — до трех лет. Если оба родителя проходят службу, выплату при определенных условиях сможет оформить совершеннолетний родственник, фактически ухаживающий за ребенком.

Ежемесячные выплаты будут сохраняться даже в случае увольнения военнослужащего со службы, его гибели, пропажи без вести или попадания в плен. Условие – постоянное проживание получателя помощи в Украине в течение периода выплат.

Деньги на жилье

Инициаторы законопроекта предлагают разрешить использование "детских" денег на покупку жилья.

По желанию получателя невыплаченная часть пособия может быть направлена ​​единовременно в безналичной форме на:

приобретение или строительство жилья;

уплату первого взноса по ипотеке;

погашение ипотечного кредита.

Обязательное условие — ребенок должен получить долю в праве собственности на приобретенное жилье.

Назначение субсидий, льгот и другой социальной помощи и индексация

Законопроект предусматривает, что выплаты при рождении ребенка не будут учитываться в доходе семьи при назначении субсидий, льгот и другой социальной помощи. На эти средства тоже нельзя будет обратить взыскание.

При этом действующую натуральную помощь "Пакунок малюка" предлагают сохранить отдельно от денежных выплат.

Когда могут ввести новые выплаты

Новые выплаты планируется ввести с 1 января 2028 года для детей, рожденных с этой даты, а ежегодную индексацию — с 1 января 2029 года. Для этого законопроект должен быть принят Верховной Радой.

Напомним, как семьи украинцев, у которых ребенок родился за границей, могут получить помощь от государства.

Также сообщалось, что опекуны в Украине могут получить выплаты на детей.