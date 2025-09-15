Опекуны в Украине могут получить выплаты на детей: какие правила предоставления помощи

В Украине граждане, которые берут на себя заботу о детях, оставшихся без родительской опеки, могут рассчитывать на финансовую поддержку государства.

Помощь предоставляется опекунам и попечителям детей, лишенных родительской опеки. Речь идет о детях-сиротах или детях, оставшихся без родителей из-за смерти, лишения родительских прав, болезни или других причин. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В 2025 году размер финансовой поддержки установлен следующим образом: 2,5 прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и 3,5 прожиточного минимума на ребенка с инвалидностью. При этом если на ребенка уже выплачиваются пенсия, алименты, стипендия или другая финансовая помощь (кроме соцпомощи для детей с инвалидностью), опекуны получают разницу между положенной суммой и среднемесячной величиной этих выплат за предыдущий год.

В Пенсионном фонде уточнили, что при передаче ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, под опеку или в детский дом семейного типа, при расчете помощи не учитывается размер государственной социальной помощи, уже назначенной на такого ребенка.

Финансовая помощь оформляется на 12 месяцев с даты обращения с автоматическим продлением и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 18 лет. Однако опекуны не смогут получать помощь, если ребенок находится на полном государственном обеспечении.

Для оформления выплат необходимо собрать пакет документов, включающий заявление, удостоверение личности, идентификационный код, решение органа опеки или суда о назначении опеки, свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации места проживания, сведения о суммах других выплат, а также медицинское заключение для детей с инвалидностью.

