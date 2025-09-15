Опікуни в Україні можуть отримати виплати на дітей: які правила надання допомоги

В Україні громадяни, які беруть на себе турботу про дітей, що залишилися без батьківського піклування, можуть розраховувати на фінансову підтримку держави.

Допомога надається опікунам і піклувальникам дітей, позбавлених батьківського піклування. Йдеться про дітей-сиріт або дітей, які залишилися без батьків через смерть, позбавлення батьківських прав, хворобу чи інші причини. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У 2025 році розмір фінансової підтримки встановлено таким чином: 2,5 прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та 3,5 прожиткового мінімуму на дитину з інвалідністю. Водночас якщо на дитину вже виплачують пенсію, аліменти, стипендію або іншу фінансову допомогу (крім соцдопомоги для дітей з інвалідністю), опікуни отримують різницю між належною сумою та середньомісячною величиною цих виплат за попередній рік.

У Пенсійному фонді уточнили, що під час передання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, під опіку або до дитячого будинку сімейного типу, під час розрахунку допомоги не враховується розмір державної соціальної допомоги, вже призначеної на таку дитину.

Фінансова допомога оформлюється на 12 місяців з дати звернення з автоматичним продовженням і виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18 років. Однак опікуни не зможуть отримувати допомогу, якщо дитина перебуває на повному державному забезпеченні.

Для оформлення виплат необхідно зібрати пакет документів, що включає заяву, посвідчення особи, ідентифікаційний код, рішення органу опіки або суду про призначення опіки, свідоцтво про народження дитини, довідку про реєстрацію місця проживання, відомості про суми інших виплат, а також медичний висновок для дітей з інвалідністю.

