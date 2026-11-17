У Верховній Раді пропонують суттєво збільшити допомогу при народженні дитини, щоб хоч якось впоратися з демографічною кризою. Зараз в Україні на одного новонародженого припадає 3,5 померлих.

З січня по червень в Україні народилося 73 292 дітей, що на 16 % менше, ніж роком раніше, і фактично удвічі менше, ніж у першому півріччі 2021 року, повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на Мін’юст України.

Що стосується смертності, то за перше півріччя 2026 року в країні померло 259 853 особи. Таким чином, на одного новонародженого припадає 3,5 померлих українців.

Також статистика свідчить про зниження сумарного коефіцієнта народжуваності. Незважаючи на те, що для відтворення поколінь на кожну жінку має припадати 2,1–2,2 дитини, цей коефіцієнт становить менше однієї дитини.

Одна з причин, чому українці не поспішають народжувати дітей

Незважаючи на те, що держава намагається матеріально заохочувати народження дітей, українці не поспішають поповнювати свої сім’ї, оскільки ані одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини, ані щомісячні виплати не покривають навіть незначної частини потреб для виховання нового громадянина.

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Щоб заохотити молодь народжувати дітей, у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 16229, який передбачає виплати до 1,2 млн гривень за народження дитини та додатковий мільйон для сімей військовослужбовців.

На думку ініціаторів законопроекту, фінансові труднощі є однією з головних перешкод для народження дитини у більшості українських сімей. Наприклад, виплата у розмірі 41 280 гривень залишалася незмінною з 2014 по 2025 рік.

Крім того, у законі не передбачено окремої підтримки народжуваності в сім’ях військовослужбовців, де через тривалу відсутність одного з батьків догляд за дитиною покладається на іншого з батьків або на родичів.

Через ризики, розлуку та невизначеність такі сім’ї часто відкладають народження дітей. Крім того, особливої підтримки потребують діти загиблих, зниклих безвісти та полонених військових.

Що передбачає законопроект № 16229

У документі, ініціаторами якого виступили Юлія Тимошенко, Валерій Дубіль, Валентин Наливайченко, Михайло Соколов та Григорій Неміря, пропонується суттєво збільшити допомогу та встановити різні розміри залежно від черговості народження.

Перша дитина — 300 000 грн;

Друга дитина – 600 000 грн;

Третя та кожна наступна дитина – 1 200 000 грн.

Водночас не планується виплачувати всю суму одразу. При народженні кожної дитини сім’я отримуватиме 150 тисяч гривень, а решту — щомісячними виплатами.

за першу дитину — по 6 250 гривень протягом 24 місяців;

за другу – по 12 500 гривень протягом 36 місяців;

за третю та кожну наступну – по 17 500 гривень протягом 60 місяців.

Також пропонується щорічно індексувати розміри допомог відповідно до індексу споживчих цін, щоб виплати не знецінювалися через інфляцію.

Додаткові виплати для сімей військовослужбовців

Законопроект передбачає окрему підтримку для сімей військовослужбовців, зокрема учасників бойових дій.

За народження дитини таким сім’ям пропонують виплачувати додатковий мільйон гривень понад основну допомогу. З цієї суми 280 тисяч гривень виплачуватимуться одноразово, а решта 720 тисяч — по 20 тисяч гривень щомісяця протягом трьох років.

Таким чином, загальний розмір допомоги для сім’ї військовослужбовця, залежно від черговості народження дитини, може становити:

за першу дитину — 1,3 млн гривень;

за другу — 1,6 млн гривень;

за третю та наступну — 2,2 млн гривень.

Законопроект також передбачає, що сім’ям військовослужбовців нададуть більше часу для звернення по допомогу — до трьох років. Якщо обоє батьків перебувають на службі, виплату за певних умов зможе оформити повнолітній родич, який фактично доглядає за дитиною.

Щомісячні виплати зберігатимуться навіть у разі звільнення військовослужбовця зі служби, його загибелі, зникнення безвісти або потрапляння в полон. Умова — постійне проживання отримувача допомоги в Україні протягом періоду виплат.

Гроші на житло

Ініціатори законопроекту пропонують дозволити використання "дитячих" коштів на придбання житла.

За бажанням одержувача невиплачена частина допомоги може бути перерахована одноразово у безготівковій формі на:

придбання або будівництво житла;

сплата першого внеску за іпотекою;

погашення іпотечного кредиту.

Обов’язкова умова — дитина має отримати частку у праві власності на придбане житло.

Призначення субсидій, пільг та іншої соціальної допомоги, а також індексація

Законопроект передбачає, що виплати при народженні дитини не враховуватимуться у доході сім’ї під час призначення субсидій, пільг та іншої соціальної допомоги. Ці кошти також не підлягатимуть стягненню.

При цьому чинну допомогу у натуральній формі "Пакунок малюка" пропонують зберегти окремо від грошових виплат.

Коли можуть запровадити нові виплати

Нові виплати планується запровадити з 1 січня 2028 року для дітей, народжених з цієї дати, а щорічну індексацію — з 1 січня 2029 року. Для цього законопроект має бути ухвалений Верховною Радою.

Нагадаємо, як сім’ї українців, у яких дитина народилася за кордоном, можуть отримати допомогу від держави.

Також повідомлялося, що опікуни в Україні можуть отримувати виплати на дітей.