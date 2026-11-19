Оформити єЯсла онлайн тепер можна на порталі Дія – ходити до установ і стояти в чергах більше не потрібно. Допомога на дитину для працюючих батьків становить 8 тисяч гривень щомісяця, а на дитину з інвалідністю – 12 тисяч.

Подати заяву на єЯсла в Дії тепер можна прямо з дому: послуга з'явилася на порталі, тож поїздки до установ і черги скасовуються. Про це повідомляється на сайті порталу.

Що таке єЯсла і скільки платять

Це щомісячна грошова підтримка для батьків, які повертаються до роботи на повний день, поки дитині ще немає трьох років. Розмір виплати становить 8 000 гривень, а на дитину з інвалідністю – 12 000.

Витрачати кошти можна на оплату послуг догляду за дитиною, дитячий одяг і взуття, медичні та освітні послуги й не тільки.

Подавати заяву можна, якщо дитині від 1 до 3 років, а ви офіційно працюєте за наймом повний робочий день. Знадобиться також паспорт громадянина України або закордонний паспорт разом із РНОКПП та зареєстроване місце проживання – або фактичне, якщо ви внутрішньо переміщена особа.

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Окремо знадобиться спеціальний рахунок "Турбота про дитину" на Дія.Картці – саме на нього надходитиме виплата єЯсла через Дію.

Як оформити єЯсла онлайн

авторизуйтеся на порталі Дія та оберіть послугу "Допомога працюючим батькам (єЯсла)";

оберіть дитину, на яку подаєте заяву;

дочекайтеся відповіді від Єдиної інформаційної системи соцсфери (ЄІССС);

оберіть спеціальний рахунок "Турбота про дитину";

перевірте сформовану заяву та підпишіть її Дія.Підписом або файловим КЕП.

Подати документи варто протягом шести місяців від дня, коли у вас виникло право на допомогу. Тоді виплату нарахують за весь період.

Чи може оформити виплату тато

Онлайн заяву подає лише мама. Якщо дитину доглядає батько або законний представник, звертатися доведеться до ЦНАПу чи сервісного центру Пенсійного фонду України – допомога єЯсла через Дію в такому разі недоступна.

Раніше повідомлялося, , що отримати 50 тисяч гривень одноразової виплати при народженні дитини можуть громадяни України, які стали батьками за кордоном.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді пропонують суттєво збільшити допомогу при народженні дитини через демографічну кризу. Нині в Україні на одного новонародженого припадає 3,5 померлих, а з січня по червень народилося 73 292 дитини – на 16% менше, ніж роком раніше, і фактично вдвічі менше, ніж у першому півріччі 2021 року.