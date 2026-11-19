Российские атаки на предприятия масложировой отрасли вынуждают украинских производителей останавливать заводы, что создает риски для экспорта и аграрного сектора. В то же время дефицита подсолнечного масла в украинских магазинах пока не ожидается.

Эксперты расходятся в оценках экономических последствий этой ситуации и предлагают различные способы поддержки отрасли, пишет "Укринформ", который опросил аналитиков. Несмотря на остановку ряда предприятий, пока нет оснований говорить о дефиците подсолнечного масла на внутреннем рынке. Украинские производители продолжают продавать продукцию из ранее сформированных запасов.

По данным ассоциации "Укролияпром", внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет примерно 400–500 тысяч тонн в год. Это менее 10 % от объемов, которые способны производить отечественные предприятия.

В Министерстве аграрной политики также не видят непосредственной угрозы для обеспечения населения.

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"Внутренний рынок Украины полностью обеспечен растительным маслом, а имеющихся мощностей достаточно для переработки всего урожая. Поэтому оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет", — заявил глава ведомства Тарас Высоцкий.

Однако ситуация может измениться, если остановка заводов затянется. Тогда вопрос будет заключаться не столько в физическом наличии масла в магазинах, сколько в стоимости продукции и возможностях производителей возобновить поставки.

Финансовый аналитик Алексей Кущ предупреждает о риске подорожания подсолнечного масла на мировом рынке, если Украина не сможет возобновить производство и экспорт в привычных объемах.

"Все это приведет к существенному росту стоимости подсолнечного масла в мире — купить его можно будет, но вопрос в цене", — отметил эксперт.

Какие украинские заводы приостановили производство

Одним из самых серьезных ударов для отрасли стала приостановка работы предприятий компании "Кернел" — одного из ведущих производителей подсолнечного масла в мире. В начале ноября компания сообщила о остановке заводов.

Временное приостановление или ограничение производства коснулось и других предприятий:

"Дельта Вилмар Украина" — производитель масла Sania;

— производитель масла Sania; завод "Потоки" корпорации "Алеф";

корпорации "Алеф"; "Виктор и К" — производитель продукции под брендом "Королевский вкус";

— производитель продукции под брендом "Королевский вкус"; Нежинский жиркомбинат.

Причины остановки работы различны. Часть предприятий уже пострадала от российских атак, другие прекратили работу в качестве превентивной меры из-за опасности новых обстрелов.

Производство масличных культур сопряжено с повышенными рисками возникновения пожаров. Попадание беспилотника или обломков в резервуары и оборудование может привести к масштабному пожару. Дополнительной проблемой стали перебои с электроснабжением, ведь переработка масличных культур требует значительных объемов электроэнергии и предполагает непрерывный производственный цикл.

В ассоциации "Укролияпром" называют остановку предприятий вынужденной мерой безопасности и надеются на возобновление работы после стабилизации ситуации. При этом конкретные сроки запуска заводов пока не называются.

Сколько Украина может потерять из-за остановки маслозаводов

Проблема выходит далеко за рамки производства продукции для украинских магазинов. Экспорт подсолнечного масла и шрота обеспечивает более 15 % валютной выручки Украины и около 20 % товарного экспорта. Особенно важную роль для экономики играет компания "Кернел". Согласно данным материала, компания обеспечивает почти 30% переработки масличных культур в Украине и примерно треть экспорта подсолнечного масла.

За предыдущий маркетинговый сезон общая валютная выручка от экспорта масел и шротов подсолнечника, сои и рапса составила 7,8 млрд долларов. По оценкам экспертов, даже месяц простоя отрасли может создать риск недополучения 150–300 млн долларов экспортной выручки.

В то же время профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает, что потенциальные потери следует оценивать с учетом возможности экспорта непереработанных семян. Он привел расчеты на примере "Кернела". В прошлом году предприятия компании переработали 3,2 млн тонн масличных культур, из которых 2,7 млн тонн приходилось на подсолнечник.

По данным компании, из одной тонны семян получают в среднем 450 кг масла и 380 кг шрота.

"По средним экспортным ценам прошлого сезона масло и шрот вместе приносили бы около 663 долларов экспортной выручки в пересчете на тонну семян. Само товарное семя экспортировалось в среднем по 597 долларов за тонну. То есть разница в экспортной выручке — около $66 за тонну", — пояснил Нивьевский.

По его расчетам, если "Кернел" не сможет переработать подсолнечник в течение года, а другие предприятия не восполнят эти объемы, Украине придется экспортировать 2,7 млн тонн семян в качестве сырья.

В таком случае разница между потенциальной выручкой от экспорта масла и шрота и от продажи самого семени составит около 177 млн долларов.

"То есть некоторый минус для экспортной выручки все же есть, и это будет оказывать давление на курс, но он точно не катастрофический", — считает эксперт.

Однако этот сценарий предполагает, что Украина сможет вывезти дополнительные объемы семян. Из-за проблем с логистикой и пропускной способностью транспортных маршрутов это может оказаться сложной задачей.

Почему из-за остановки заводов могут подешеветь подсолнечник и соя

Последствия проблем в маслосырьевой промышленности ощутят на себе и украинские аграрии. Когда перерабатывающие предприятия не закупают сырье, спрос на подсолнечник и другие масличные культуры сокращается. По прогнозу Всеукраинского аграрного совета, если кризис затянется, закупочные цены на подсолнечник могут снизиться на 1000–1200 гривен за тонну по сравнению с уровнем 15–16 тысяч гривен до обострения ситуации.

Заместитель председателя ВАР Денис Марчук отмечает, что производители сельскохозяйственной продукции рискуют остаться без стабильного сбыта и оборотных средств.

"Остановка маслоэкстракционных заводов после вражеских атак создает серьезные риски для украинских аграриев. Сокращение спроса со стороны переработчиков приведет к падению закупочных цен и усугублению дефицита оборотных средств у производителей", — пояснил он.

Во Всеукраинском аграрном совете предлагают временно отменить экспортные пошлины на подсолнечник, сою и рапс. Это позволило бы аграриям продавать сырье за границу, если украинские заводы не могут его перерабатывать.

По словам Марчука, из-за действующих ограничений украинские производители ранее продавали сырье на внутреннем рынке примерно на 10 % дешевле, чем на внешних рынках.

Почему в отрасли выступают против отмены экспортных пошлин

В ассоциации "Укролияпром" не поддерживают такое предложение. Там считают, что временная отмена пошлин может нанести долгосрочный ущерб украинской перерабатывающей промышленности.

Генеральный директор ассоциации Степан Капшук объясняет: именно экспортная пошлина на семена подсолнечника в свое время помогла сформировать мощную украинскую перерабатывающую отрасль и сделать страну одним из лидеров мирового рынка подсолнечного масла.

"Отмена этой пошлины приведет к тому, что перерабатывающие заводы в соседних странах ЕС и в Турции будут напрямую загружаться за счет украинского сырья", — предупреждают в ассоциации.

Там также отмечают, что отмена пошлин не увеличит пропускную способность границ и портов. Зато после возобновления работы украинские заводы могут столкнуться с нехваткой сырья, а государственный бюджет — с недополучением налогов и валютной выручки.

Таким образом, между Аграрным советом и представителями перерабатывающей промышленности разгорелась дискуссия о том, как действовать в условиях вынужденной остановки предприятий: открыть возможность свободного экспорта сырья или сохранить действующие ограничения ради поддержки украинской перерабатывающей промышленности.

Пока окончательного решения нет.

Что это означает для покупателей масла

В настоящее время украинцам не следует ожидать дефицита подсолнечного масла или скупать его впрок. Внутренний рынок обеспечен продукцией, а производители реализуют ранее сформированные запасы.

Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности простоя заводов, безопасности производства и возможностей возобновить экспортные поставки. Если предприятия долго не будут работать, Украина рискует потерять часть доходов от переработки, а аграрии — возможность выгодно продать выращенный урожай. Поэтому главная угроза сейчас заключается не в нехватке масла на полках, а в экономических последствиях разрушения производственной инфраструктуры.

Ранее Фокус также анализировал, грозит ли украинцам дефицит продуктов из-за российских ударов по маслозаводам.

А в другом материале редакция разбиралась, вырастут ли цены на подсолнечное масло в Украине и что будет происходить с товаром в магазинах.