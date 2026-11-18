В последние несколько месяцев российские террористы нарастили удары по промышленным предприятиям в Украине, в том числе и по тем, которые производят продукты. Украинцы, опасаясь дефицита, спешат скупать крупы, консервы и подсолнечное масло.

Однако голод стране не грозит, заверил в эфире "Киев 24" первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

По его словам, разговоры о грядущем голоде — не более чем вражеская ИПСО, которая падает на подготовленную почву. Люди после ударов по продуктовых складах и фотографий пустых полок в магазинах всерьез боятся, что ко всем проблемам добавится и нехватка еды.

"Голода не будет. К счастью, 80% продуктов питания — наши производители", — говорит гость студии.

В качестве объяснения, почему Украина не останется без еды, Непран приводит подсолнечное масло.

"Подсолнечное масло — свежая тема. Ассоциация "Укроліяпром" насчитывает, по-моему, 117 или 118 предприятий. И это — только участников ассоциаций. Мы не говорим про модную нынче тему крафтовых производителей. В Черниговской области, откуда я родом, в соседнем селе была небольшая маслобойня, где делали вкусное и ароматное подсолнечное масло. Могут возобновиться такие производители? Элементарно! Завтра на рынке можно будет пойти купить. Но даже до этого не дойдет", — говорит он.

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Непран констатирует, что, по статистике, в прошлом году Украина произвела 4,5 млн тонн подсолнечного масла, что является третьим показателем в мире и первым — в Европе. При этом внутри страны используется полмиллиона тонн, все остальное идет на экспорт:

"Пусть закрылись несколько больших предприятий. Ну на миллион тонн произведется меньше. Но три млн тонн… Купаться будем, душ принимать, мы все равно все его (подсолнечное масло) не потребим. Поэтому дефицита как такового не будет".

Эксперт также не рекомендует запасаться подсолнечным маслом впрок, поскольку у него ограниченный срок годности: от трех до шести месяцев. А если бутылка с маслом уже открыта, то максимум через 30 дней оно начнет окисляться.

Напомним, днем 16 ноября российская армия нанесла удар по заводу "Олейна" в Днепре. Ранее российские террористы уже били по этому предприятию, из-за чего оно было вынуждено приостановить работу.

Также мы писали, что работу приостановили еще два украинских производителя масла. Компания "Дельта Вилмар Украина" остановила все свои мощности, в частности маслоэкстракционный завод в Одесской области, а днепровский завод "Потоки" прекратил закупку и переработку семян подсолнечника.