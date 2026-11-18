Протягом останніх кількох місяців російські терористи посилили удари по промислових підприємствах в Україні, зокрема й по тих, що виробляють продукти харчування. Українці, побоюючись дефіциту, поспішають скуповувати крупи, консерви та соняшникову олію.

Однак країні не загрожує голод, запевнив у ефірі "Київ 24" перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

За його словами, розмови про майбутній голод — не більше ніж ворожа інформаційно-психологічна операція, яка знаходить сприятливий ґрунт. Люди після ударів по продовольчих складах і фотографій порожніх полиць у магазинах серйозно побоюються, що до всіх проблем додасться ще й нестача їжі.

"Голоду не буде. На щастя, 80 % продуктів харчування — це продукція наших виробників", — каже гість студії.

Як пояснення того, чому Україна не залишиться без їжі, Непран наводить приклад соняшникової олії.

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"Соняшникова олія — актуальна тема. Асоціація "Укроліяпром", по-моєму, налічує 117 чи 118 підприємств. І це — лише учасники асоціації. Ми не говоримо про модну нині тему крафтових виробників. У Чернігівській області, звідки я родом, у сусідньому селі була невелика олійниця, де робили смачну й ароматну соняшникову олію. Чи можуть відновитися такі виробники? Звісно! Завтра на ринку можна буде піти й купити. Але навіть до цього не дійде", — каже він.

Непран зазначає, що, за статистикою, минулого року Україна виробила 4,5 млн тонн соняшникової олії, що є третім показником у світі та першим — у Європі. При цьому всередині країни споживається півмільйона тонн, а решта йде на експорт:

"Нехай закрилося кілька великих підприємств. Ну, на мільйон тонн буде вироблено менше. Але три мільйони тонн… Ми будемо купатися, приймати душ — ми все одно не споживемо її (соняшникову олію) повністю. Тому дефіциту як такого не буде".

Експерт також не рекомендує запасатися соняшниковою олією, оскільки вона має обмежений термін придатності: від трьох до шести місяців. А якщо пляшка з олією вже відкрита, то максимум через 30 днів вона почне окислюватися.

Нагадаємо, вдень 16 листопада російська армія завдала удару по заводу "Олейна" у Дніпрі. Раніше російські терористи вже обстрілювали це підприємство, через що воно було змушене призупинити роботу.

Також ми повідомляли, що роботу призупинили ще два українські виробники олії. Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила всі свої потужності, зокрема олійноекстракційний завод в Одеській області, а дніпровський завод "Потоки" припинив закупівлю та переробку насіння соняшнику.