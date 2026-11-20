Без воды осталось Вишневое в Киевской области. Водоснабжение остановили полностью, потому что "Киевводоканал" временно перестал принимать сточные воды в сети столицы. Жителей просят произвести запас воды для бытовых нужд.

Водоснабжение в Вишневом остановили полностью. Причиной в местном водоканале назвали временное прекращение приема сточных вод в сети Киева компанией "Киевводоканал". Об этом сообщили в Вишневом МТГ.

Жителей просят произвести необходимый запас воды для бытового использования. О возобновлении подачи обещают сообщить дополнительно.

"Просим прощения за временные неудобства", – говорится в обращении КП "Вишневскводоканал".

Сколько будет продолжаться остановка, в коммунальном предприятии не уточнили. Стоит отметить, что отключение водоснабжения, вероятно, связано с обстрелом Киева в ночь на 20 ноября. В этот день россияне повредили критическую инфраструктуру, в частности, объекты "Киевводоканала".

Видео дня

Жителей просят сделать запас воды

Ранее сообщалось, что утром 20 ноября Россия атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Воздушные силы в течение утра сообщали о движении целей в направлении Киева, Львова, Днепра, Кропивницкого, Луцка и Ровно.

По словам спикера Воздушных сил, ракеты Х-101 и "Калибры" в основном летели на запад страны. Баллистика атаковала преимущественно Киев и область, в том числе столичные мосты.

В общей сложности россияне применили около 100 ракет и 400 дронов разных типов, среди них около 120 реактивных. Это одна из мощнейших атак на Украину.

Также сообщалось, что три человека погибли в результате ракетной атаки на Киев, еще двое получили ранения. В столице повреждены три моста и объект критической инфраструктуры, а в части районов остановились троллейбусы из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.