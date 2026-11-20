Без води залишилося Вишневе на Київщині. Водопостачання зупинили повністю, бо "Київводоканал" тимчасово припинив приймати стічні води в мережі столиці. Мешканців просять зробити запас води для побутових потреб.

Водопостачання у Вишневому зупинили повністю. Причиною в місцевому водоканалі назвали тимчасове припинення приймання стічних вод у мережі Києва компанією "Київводоканал". Про це повідомили у Вишневому МТГ.

Мешканців просять зробити необхідний запас води для побутового використання. Про відновлення подачі обіцяють повідомити додатково.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", – ідеться у зверненні КП "Вишнівськводоканал".

Скільки триватиме зупинка, у комунальному підприємстві не уточнили. Варто зазначити, що відключення водопостачання ймовірно повʼязано з обстрілом Києва в ніч на 20 листопада. У цей день росіяни пошкодили критичну інфраструктуру, зокрема обʼєкти "Київводоканалу".

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Мешканців просять зробити запас води

Раніше повідомлялося, що вранці 20 листопада Росія атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами. Повітряні сили протягом ранку повідомляли про рух цілей у напрямку Києва, Львова, Дніпра, Кропивницького, Луцька та Рівного.

За словами речника Повітряних сил, ракети Х-101 і "Калібри" здебільшого летіли на захід країни. Балістика натомість атакувала переважно Київ і область, зокрема столичні мости.

Загалом росіяни застосували близько 100 ракет і 400 дронів різних типів, серед них близько 120 реактивних. Це одна з найпотужніших атак на Україну.

Також повідомлялося, що троє людей загинули внаслідок ракетної атаки на Київ, ще двоє дістали поранення. У столиці пошкоджено три мости та об'єкт критичної інфраструктури, а в частині районів зупинилися тролейбуси через відсутність напруги в енергосистемі.