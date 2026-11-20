Пенсию в размере средней заработной платы в стране могут получать ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Размер зависит от группы инвалидности и колеблется от 12 392 до 20 653 гривен, а пересчет этих сумм производится ежегодно с 1 марта.

Пенсии в размере среднемесячной зарплаты в Украине получает отдельная категория граждан. Речь идет, прежде всего, о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидность которых связана с катастрофой. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сумма зависит от группы инвалидности. Есть только одно обязательное условие — доказанная причинно-следственная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

С 1 марта 2026 года действуют следующие минимальные размеры выплат:

I группа инвалидности — 20 653,55 гривен, или 100 % средней заработной платы в Украине за 2025 год, с которой уплачены страховые взносы;

II группа инвалидности – 16 522,84 гривны, или 80 % этого показателя;

III группа инвалидности – 12 392,13 гривны, или 60 %.

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Перерасчет проводится ежегодно с 1 марта. Для этого используется показатель средней заработной платы за год, предшествующий году перерасчета.

Именно поэтому в 2026 году были использованы данные за 2025 год — те самые 20 653,55 гривны. Выплата может быть больше, если человеку назначена пенсия за особые заслуги перед Украиной.

Приведенные цифры — это гарантированный минимальный уровень для ликвидаторов с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС. Они не являются максимальным размером пенсии.

Ранее сообщалось, что в 2027 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет потребуется иметь не менее 34 лет страхового стажа. Для тех, кому 60 исполнилось ещё в 2026 году, будут действовать другие требования — даже если они обратятся за пенсией в следующем году.

Также сообщалось, что многодетные матери в Украине могут ежемесячно получать до 1038 гривен в качестве доплаты к пенсии. Сумма зависит от нескольких условий, а для оформления требуется отдельный пакет документов.