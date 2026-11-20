Пенсію на рівні середньої зарплати в країні можуть отримувати ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Розмір залежить від групи інвалідності й коливається від 12 392 до 20 653 гривень, а перераховують ці суми щороку з 1 березня.

Пенсії на рівні середньомісячної зарплати в Україні отримує окрема категорія громадян. Ідеться передусім про ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідність яких пов'язана з катастрофою. Про це пише Пенсійний фонд України.

Сума залежить від групи інвалідності. Обов'язкова умова одна – доведений причинний зв'язок інвалідності з чорнобильською катастрофою.

З 1 березня 2026 року діють такі мінімальні розміри виплат:

I група інвалідності – 20 653,55 гривні, або 100% середньої зарплати в Україні за 2025 рік, з якої сплачено страхові внески;

II група інвалідності – 16 522,84 гривні, або 80% цього показника;

III група інвалідності – 12 392,13 гривні, або 60%.

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Перерахунок проводять щороку з 1 березня. Для нього беруть показник середньої зарплати за рік, що передує року перерахунку.

Саме тому у 2026-му застосували дані за 2025 рік – ті самі 20 653,55 гривні. Виплата може бути більшою, якщо людині призначено пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Наведені цифри – це гарантований мінімальний рівень для ліквідаторів з інвалідністю, пов'язаною з аварією на ЧАЕС. Максимальним розміром пенсії вони не є.

Раніше повідомлялося, що у 2027 році для призначення пенсії за віком у 60 років потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Для тих, кому 60 виповнилося ще у 2026-му, діятимуть інші вимоги – навіть якщо вони звернуться за пенсією наступного року.

Також повідомлялося, що багатодітні матері в Україні можуть отримувати до 1038 гривень доплати до пенсії щомісяця. Сума залежить від кількох умов, а для оформлення потрібен окремий пакет документів.