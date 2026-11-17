У 2027 році для призначення пенсії за віком у 60 років українцям потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Однак для людей, яким 60 років виповнилося ще у 2026 році, діятимуть інші вимоги, навіть якщо вони звернуться за пенсією вже наступного року.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України, відповідаючи на запитання жінки, яка досягла 60-річного віку 30 жовтня 2026 року та планує оформити пенсію в січні 2027-го.

У ПФУ пояснили, що необхідну тривалість страхового стажу визначають не на момент звернення за пенсією, а на дату досягнення відповідного віку. Тому в описаній ситуації для призначення виплат жінці достатньо мати 33 роки страхового стажу — саме така вимога діє для тих, кому 60 років виповнилося у 2026 році.

Для людей, які досягнуть пенсійного віку вже у 2027 році, вимоги будуть вищими. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде накопичити щонайменше 34 роки страхового стажу, у 63 роки — не менше 24 років, а у 65 років — щонайменше 15 років.

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Такі правила передбачені статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України може не врахувати до страхового стажу українців періоди роботи в Росії та Білорусі. Водночас стаж, набутий до 1992 року, за певних умов дозволяється підтвердити без довідок від пенсійних установ цих країн. Якщо Пенсійний фонд відмовляється зараховувати окремі періоди роботи, таке рішення можна оскаржити через суд.

Також за певних обставин ПФУ має право відмовити у призначенні пенсії або зупинити її виплату українцям, які постійно або тимчасово проживають за кордоном.